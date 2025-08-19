Nesreća u Trogiru. Dogodio se novi sudar, na prometnici je bila gužva

Na trogirskoj zaobilaznici jutros je ponovno došlo do prometne nesreće, samo nekoliko sati nakon sinoćnjeg sudara koji se dogodio nešto iza 21 sat na istoj prometnici.

Prema dojavi slušateljice Gradskog radija Trogir, do novog sudara došlo je nešto poslije 6 sati ujutro. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, od kojih jedno vozilo ima strane registracijske oznake.

Za sada nema službenih informacija o uzrocima nesreće, no na teren su odmah izašle nadležne službe. Očevid je u tijeku, a promet na tom dijelu zaobilaznice odvija se otežano.

Najnovije informacije potvrđuju da su tri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila na raskrižju u Planom, a o težini njihovih ozljeda još nema detalja.

Podsjetimo, sinoć se na istom području također dogodila prometna nesreća, što dodatno naglašava potrebu za oprezom svih sudionika u prometu.