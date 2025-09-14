Nesreća u kanjonu Cetine. Spašavanje trajalo skoro tri sata

U subotu poslijepodne, nešto iza 17 sati, putem Županijskog centra 112 stigao je poziv o unesrećenoj osobi u kanjonu rijeke Cetine kod Zadvarja.

Na teren se odmah uputilo 14 spašavatelja HGSS Stanice Makarska, a ubrzo su im se pridružile kolega iz Stanice Split, njih 17. Put do unesrećenog vodio je kroz zahtjevan kanjon, gdje je bilo potrebno koristiti posebne tehnike spuštanja i transporta koje se primjenjuju u gorskom spašavanju.

Nakon više od dva sata akcije, u 19:45 unesrećeni je zbrinut i predan timu Hitne medicinske pomoći.