Nesreća na autocesti: Teretno vozilo naletjelo na automobil, vozač teško ozlijeđen

Oko 20 sati, na dionici autoceste A3, na području općine Rešetari, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama.

Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo jer 27-godišnjak, upravljajući teretnim automobilom bjelovarskih registracijskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,45 promila, nije održavao potreban razmak od automobila srpskih registracijskih oznaka koji se kretao ispred njega, pri čemu je došlo do udara teretnog u automobil, piše Novi list.

Nadalje je prilikom zanošenja automobil ponovno udario u teretni, a potom i u zaštitnu odbojnu ogradu.

Utvrđeno je da je za upravljačem automobila 55-godišnji srpski državljanin, koji je u prometnoj nesreći teže ozlijeđen, zbog čega mu je liječnička pomoć pružena u bolnici u Novoj Gradiški gdje je zadržan na daljnjem liječenju, dok se u svojstvu putnice u automobilu nalazila 54-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena.

Policijski službenici protiv 27-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.