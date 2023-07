NERADNO SAMO ZA NEKE Pepcove trgovine po prvi put rade nedjeljom!

Izmjene Zakona o trgovini, konkretno uvođenje neradne nedjelje (zakonodavac je ostavio mogućnost da poslodavac samostalno odredi maksimalno 16 radnih nedjelja u godini, od dakle ukupno 52 tjedna) za trgovce, odredba koja je stupila na snagu 1. srpnja ove godine, izazvala je i neke kontra-efekte.

Vlada RH je naime promovirala zabranu rada nedjeljom kako bi radnici mogli biti taj dan s obiteljima. I doista, radnici većine trgovačkih centara koji su sada zatvoreni 36 nedjelja godišnje (tih 16 radnih blok-vikenda poslodavci će vjerojatno rasporediti strateški, mjesec-dva prije Božića i Nove Godine, koji tjedan oko Uskrsa, a ostatak ovisno o lokaciji, one poslovnice u turističkim središtima će sigurno 'upregnuti' i u sezoni) dobili su neradne dane.

Ipak, nelogična promijena...

No, zaposlenici istih trgovaca koji nisu u trgovinama u sklopu centara, a koji su do sada imali neradne nedjelje, sada rade nedjeljom od 8 do 14 sati!

Konkretno se to odnosi na poljski Pepco, a 'prevarenih' trgovina je nekoliko. Poslovnice u centrima Joker i Mall of Split su do sada radile sve nedjelje, kao i cijeli trgovački centri. No, za Pepco trgovine na Splitu 3 i na Sirobuji, izmjene Zakona o trgovini znače - radne nedjelje! Do sada naime dućan u Ruđera Boškovića nikako nije radio nedjeljama, a Pepco trgovina u sklopu Konzumovog centra na izlazu iz Splita prema Stobreču uglavnom nije radila nedjeljom.

U dvije poslovnice namjera vlasti o neradnoj nedjelji postigla upravo suprotan efekt

Kako će trgovine u Jokera i Malla pratiti sudbinu cijelog centra, odnosno neće raditi veći dio nedjelja, tako su šefovi Pepca odlučili nadomjestiti očekivano manjak prometa tako što će nedjeljom raditi dućani Pepca koji nikad nisu radili!

Tako je zapravo, za les miserables koji rade u te dvije poslovnice, namjera vlasti o neradnoj nedjelji postigla upravo suprotan efekt. Možda i za još kojeg radnika, jer će sada zaposlenici u tim dućanima imati i višak radnih sati pa će vjerojatno trebati uvesti rotacije u koje će uskakati zaposlenici iz poslovnica u zatvorenim trgovačkim centrima.

Da ne govorimo kako je, prema našim izvorima, u ove prve dvije radne nedjelje promet u obje Pepcove trgovine koje rade, a ranije nisu, bio doslovno smiješan, i u ukupnom iznosu i u broju kupaca. Obrazloženje koje je stiglo do radnika kaže da su otvoreni jer smatraju sezonskim trgovinama, što na prvu djeluje logično.

No, očigledno nitko iz uprave poljskog lanca jeftinih proizvoda za kućanstvo, igračaka i odjeće, nije nikad prošetao Splitom oko podneva, usred ljeta...