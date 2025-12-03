Nepravomoćna presuda koncesionaru Bena: Kažnjeni National d.o.o. i Kerumov zet zbog kršenja uvjeta zaštite prirode

Općinski prekršajni sud u Splitu nepravomoćno je proglasio krivima tvrtku National d.o.o., koncesionara uvale Bene, i odgovornu osobu koncesionara Antu Vukorepu, zeta Željka Keruma, zbog kršenja Zakona o zaštiti prirode. Prema presudi, njih dvojica nisu provodili uvjete zaštite prirode propisane Odlukom o davanju koncesije za pomorsko dobro u uvali Bene.

Tvrtki National d.o.o. izrečena je novčana kazna od 3.318,07 eura, a odgovornoj osobi, Anti Vukorepi, kazna od 929,06 eura, uz obvezu plaćanja 70 eura sudskih troškova u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude.

Presuda je donesena 14. studenoga 2025. godine i još nije pravomoćna – protiv nje je dopuštena žalba Visokom prekršajnom sudu u roku od osam dana od primitka pisanog otpravka. Prema informacijama dojavitelja koji je redakciji dostavio presudu, apsolutna zastara prekršajnog progona u ovom predmetu nastupa u veljači 2026. godine.

Što je utvrđeno na terenu?

Prekršaj se odnosi na nadzor proveden 4. veljače 2022. na koncesioniranom području u uvali Bene, kada je čuvar prirode Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan obavio neposredni obilazak.

Iz obrazloženja presude proizlazi da na terenu nisu bili postavljeni jednoobrazni suncobrani i tende, iako Odluka o koncesiji izričito traži da suncobrani i tende budu jednake boje i izgleda kako bi se uklopili u zaštićeni krajobraz Park-šume Marjan. Dio urbane opreme bio je dotrajao, drvene klupe i druga oprema zahtijevale su sanaciju i prebojavanja, zabilježena je zapuštenost hortikulture, te neadekvatno zbrinjavanje otpada i održavanje instalacija.

Sud je zaključio da National d.o.o. i odgovorna osoba nisu provodili uvjete zaštite prirode utvrđene Odlukom o davanju koncesije, čime su počinili prekršaj iz članka 181. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti prirode, kažnjiv po članku 228. istog Zakona.

Koncesija na 15 godina u zaštićenoj park-šumi

Koncesija na području uvale Bene dodijeljena je Odlukom Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 5. ožujka 2018. godine. Tom je odlukom trgovačkom društvu National d.o.o., dodijeljena koncesija na pomorskom dobru radi gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže, na rok od 15 godina od sklapanja ugovora o koncesiji.

Odluka izrijekom navodi da se koncesija daje na području Park-šume "Marjan", zaštićenom prema Zakonu o zaštiti prirode, te propisuje niz posebnih uvjeta: jednoobrazne suncobrane i tende, zabranu uklanjanja zdravih stabala, obvezu propisanog zbrinjavanja otpada i otpadnih voda te izradu elaborata o stanju dječjih igrala. U istoj odluci stoji da je koncesionar dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, a da davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor ako se koncesionar ne pridržava naloga nadležnih nadzornih službi.

Zanimljivo je da je vlasnik i direktor tvrtke National d.o.o. Ante Vukorepa, koji je ujedno i zet čelnika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma. U ranijem razdoblju Županijskom skupštinom, koja je donijela odluku o dodjeli koncesije, predsjedao je još jedan Kerumov zet, Petroslav Sapunar.

Optužni prijedlog iz 2022. i dug prekršajni postupak

Vrijedi napomenuti da je od optužnog prijedloga do sadašnje presude prošle su više od tri i pol godine, a prekršajni postupak vodi se u spisu Općinskog prekršajnog suda u Splitu. U obrazloženju presude sud navodi da su National d.o.o. i Ante Vukorepa već ranije pravomoćno kažnjavani zbog prekršaja gospodarske naravi, među ostalim i zbog kršenja Zakona o koncesijama. Te je ranije kazne sud uzeo kao otegotnu okolnost.

Unatoč tome, novčane kazne u ovom predmetu određene su na zakonskom minimumu, uz obrazloženje da će se i takvim kaznama postići svrha kažnjavanja propisana Prekršajnim zakonom.

Pitanje koncesije ostaje otvoreno

Odluka o eventualnom oduzimanju koncesije uvali Bene u nadležnosti je Splitsko-dalmatinske županije, koja prema odluci o koncesiji ima mogućnost jednostranog raskida ugovora ako se koncesionar ne pridržava propisanih uvjeta i naloga nadzornih tijela. Hoće li najnovija nepravomoćna presuda zbog kršenja uvjeta zaštite prirode biti povod da županijske vlasti posegnu za mjerom oduzimanja koncesije – ostaje za vidjeti.