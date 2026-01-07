Nepoznati počinitelji ukrali mobitel u Kninu i oštetili automobil u Šibeniku

Na području Policijske uprave u protekla dva dana zabilježena su dva značajnija sigurnosna događaja – krađa i oštećenje tuđe imovine.

U ponedjeljak, 5. siječnja, u Kninu je nepoznati počinitelj s pulta ljekarne otuđio mobitel u vlasništvu 40-godišnje žene, pri čemu je nastala materijalna šteta od oko 300 eura.

Istoga dana u Šibeniku je nepoznati počinitelj oštetio osobni automobil u vlasništvu 33-godišnjeg muškarca, također uz procijenjenu štetu od oko 300 eura. Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.