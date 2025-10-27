Nepalac na Bilicama zbog sumnje da je silovao kolegicu u trgovačkom centru

Iza rešetaka istražnog zatvora na splitskim Bilicama u subotu je u jednomjesečnom istražnom zatvoru završio 25-godišnji državljanin Nepala kojeg je splitska policija uhitila zbog sumnji da je prije nekoliko dana silovao i bludničio nad svojom kolegicom iz Splita u prostorijama jednog restorana smještenog u splitskom trgovačkom centru u kojem su oboje zaposleni, javlja Slobodna Dalmacija.

Žrtva je sve što joj se dogodila ispričala svojoj majci, a onda su podnijele prijavu policiji koja je, pak, tijekom obrade pregledala i snimke nadzornih kamera na kojima se, pak, vidi da je državljanin Nepala napastvovao svoju kolegicu onako kako je to ona prijavila.

Za kazneno djelo silovanja uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na život i tijelo silovane ili druge osobe propisana je kazna zatvora od minimalno pet do 12 godina dok je za bludne radnje propisano do dvije godine zatvora.

Nakon saslušanja na ŽDO-u i privođenja sucu istrage završio je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Naime, njegov odvjetnik je pokušao uvjeriti suca da nema nikakve opasnosti da bi on mogao pobjeći jer da se u Hrvatskoj nalazi već dvije godine, da uredno radi i da nikad nije imao problema sa zakonom. Tvrdio je i kako njegov klijent neće utjecati na oštećenu da promijeni iskaz te da mu se može odrediti mjera opreza i to zabrana kontakta i približavanja žrtvi i obveza javljanja policiji.

No, sve je to, kako navodi Slobodna, sud odbio. Sudac istrage je odlučio da ipak postoji opasnost od bijega jer 25-godišnjak nije nikakvim vezama vezan za Hrvatsku, a privremeni boravak mu je istekao još u lipnju ove godine pa je moguće da ode iz Hrvatske i tako onemogući predstojeći kazneni postupak. S obzirom na to da oboje rade u istom trgovačkom centru, ako ostane na slobodi, postoji, smatra sud, realna opasnost da bi mogao utjecati na žrtvu da promijeni iskaz.