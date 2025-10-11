Nemojte više prolijevati ulje u odvod, evo što napraviti s njim

Stvaranje masnih čepova

No, to neizbježno izaziva probleme — koagulirano ulje za kuhanje povezano je ne samo sa začepljenjima u kućanstvima (što često znači skupe dolaske vodoinstalatera), nego i s golemim “masnim čepovima” u kanalizacijskim sustavima, koji se većinom sastoje od ulja i vlažnih maramica.

Mnogi, međutim, nisu sigurni što bi trebali učiniti s iskorištenim uljem, objašnjava Suzanne McKenzie, direktorica prodaje u tvrtki koja reciklira ulje iz britanske prehrambene industrije, piše N1.

McKenzie kaže:

“Ulje začepljuje odvode i kanalizaciju, uzrokujući razne probleme vodovodnim tvrtkama i okolišu. Većina ostatka ulja jednostavno završi u smeću i na odlagalištima otpada.”

Zašto je ulje za kuhanje problematično?

Osim što stvar masne čepove i može začepiti cijevi u domu, ulje je izuzetno štetno i za vodene tokove, objašnjava McKenzie.

“Kada ulje dospije u vodene tokove, to je loša vijest za životinje koje tamo žive. Smanjuje razinu kisika u vodi – guši divlje vrste, čini vodu otrovnom i remeti ekosustav.”

Jesu li neka ulja ‘sigurnija’ za izlijevanje u sudoper?

Neka ulja (poput maslinovog) ostaju tekuća na nižim temperaturama, zbog čega mnogi pogrešno misle da ih je “sigurnije” izliti u sudoper, kaže McKenzie.

“Nijedno ulje ne bi smjelo završiti u odvodu – pa ni maslinovo.”

Čak i maslinovo ulje vrlo brzo očvrsne na nižim temperaturama – postaje mutno već na oko 10°C, a potpuno se skrutne na 3°C.

“Čak i ulja koja ostaju tekuća na niskim temperaturama oblažu cijevi, s vremenom se stvrdnu, skupljaju otpatke i uzrokuju začepljenja – a na kraju i dalje onečišćuju vodene tokove.”

Što učiniti s iskorištenim uljem?

Kada u kućanstvu ostane masnoća (primjerice nakon pečenja piletine), uobičajeno je da se stvrdnuto ulje baci u crne vreće za smeće.

No to znači da ono završava na odlagalištu otpada – iako je zapravo riječ o vrijednom energetskom resursu.

U područjima s prikupljanjem biootpada, ulje se može odložiti u kantu za biootpad, gdje će biti reciklirano u bioplin i gnojivo (ili kompostirano, ako se skuplja zajedno s vrtnim otpadom), piše Yahoo News.

McKenzie savjetuje:

“Umjesto da bacate ulje, prikupite ga. Samo ga ulijte u staklenku ili plastičnu posudu s poklopcem (pustite da se ohladi!), a zatim ga ponesite sa sobom kada idete na reciklažno dvorište.”

Ulje se može i ohladiti ili zamrznuti kako bi postalo čvrsto i lakše za rukovanje.