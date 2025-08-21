Nemojte se kockati sa svojim želucem: Znate li koje su namirnice koje nikada ne biste trebali naručiti u restoranu?

Kada posjetimo restoran, tada uglavnom ne razmišljamo previše o tome što se događa iza kuhinjskih vrata. Pretpostavljamo da je hrana koju naručujemo sigurna, svježa i pravilno pripremljena. Ipak, nije uvijek tako. Način skladištenja namirnica, higijenski uvjeti i praksa pripreme hrane mogu značajno utjecati na njezinu kvalitetu i sigurnost. Upravo zato postoje određena jela i namirnice koje je bolje izbjegavati u restoranima, a jedna je žena na TikToku, zahvaljujući svom prijatelju vlasniku restorana, podijelila specifične stvari koje nijedan gost ne bi trebao naručiti ili konzumirati dok jede vani ako se želi poštedjeti bolova u trbuhu.

Julija Besz je u opisu videa, koji je prikupio preko stotine tisuća, detaljno objasnila stavove svog prijatelja ugostitelja. Bez obzira jedete li u lancu restorana ili u nekom otmjenom mjestu, prvo na popisu našle su se "posebne ponude" koje nisu vezane za jasan sezonski sastojak, piše New York Post.

"Zvuči bezopasno, ali u ugostiteljstvu to često znači 'stvari koje moramo potrošiti prije nego što se pokvare'. Umak prikriva starost, dekoracija odvlači pozornost, a kada završite s jelom, tada zapravo plaćate puno novca za jučerašnje ostatke", objasnila je Besz.

'Kockate se sa svojim želucem'

Naručivanje ribe u restoranu koji nije blizu obale već je rizično, ali stručnjak je savjetovao gostima da se posebno klone školjki.

"Osim ako ne znate da imaju svakodnevnu dostavu i besprijekorno skladištenje, kockate se sa svojim želucem. Pogrešno rukovanje pretvara otmjeni pladanj s morskim plodovima u tempiranu bombu trovanja hranom", napisala je u opisu videa. Možda biste trebali dvaput razmisliti kada sljedeći put posjetite švedski stol.

"Piletina na švedskim stolovima ili u restoranima s neograničenom količinom hrane navodno je savršeno mjesto za razmnožavanje bakterija ako temperatura nije savršena, a vjerujte mi da na mjestima s velikim prometom ne provjeravaju svaki pladanj kako bi trebali", stajalo je u opisu videa. Osim na hranu, pozornost biste trebali obratiti i na pića.

"Ako se aparat za led ne čisti pravilno, u osnovi pijete ohlađenu Petrijevu zdjelicu", otkrila je Besz.

Nažalost, prečaci nisu jedini način na koji restorani pokušavaju prevariti goste.

"Većina ljudi odluči što će naručiti za manje od 90 sekundi. Restorani to znaju i osmislili su svoje jelovnike tako da iskoriste to brzo donošenje odluka", rekao je Fred Harrington, direktor tvrtke Proxy Coupons.