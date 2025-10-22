Nemojte čuvajte mrkvu u ladici hladnjaka, evo gdje je zapravo trebate držati

Ispostavilo se da je razlog tome pogrešan način skladištenja, koji dovodi do njezinog preranog propadanja, prenosi Index.

Nutricionistica, trenerica i kuharica Amanda Rocchio na društvenim je mrežama odlučila educirati korisnike o ispravnom načinu čuvanja svježe mrkve. U svom TikTok videu poručila je: "Vjerojatno ste pogrešno skladištili mrkvu, dopustite mi da vam pokažem što je ispravno."

Jednostavna metoda za dugotrajnu svježinu

Amanda ističe kako većina ljudi jednostavno ubaci cijele ili baby mrkve u ladicu hladnjaka bez previše razmišljanja. Međutim, ona savjetuje da je najbolja metoda izvaditi mrkvu iz pakiranja, staviti je u posudu napunjenu vodom i smjestiti je na sredinu hladnjaka. "Ključno je staviti ih u posudu i napuniti je vodom. Na taj način mogu trajati četiri tjedna", objašnjava Amanda.

Kako bi se izbjeglo kvarenje zbog vlage, predlaže da se mrkva čuva u zatvorenoj posudi s vodom. Također je važno mijenjati vodu svakih pet do šest dana kako bi povrće ostalo na vrhuncu svježine. Ova tehnika ne samo da čuva mrkvu, već joj i produljuje rok trajanja za tjedne, što potencijalno štedi novac. Osim toga, ovaj trik djeluje i ako je u pitanju celer.

Zašto ladica nije dobro rješenje?

Mrkva uspijeva u stabilnim uvjetima vlažnosti i temperature. Temperaturne fluktuacije, koje su česte u ladici hladnjaka zbog otvaranja i zatvaranja, mogu negativno utjecati na njezinu kvalitetu i trajnost. Budući da je iznimno osjetljiva na promjene vlažnosti, pretinac za povrće, koji je dizajniran za višu razinu vlage, može joj naštetiti. Prekomjerna vlaga uzrokuje plijesan, dok nedovoljna količina vlage dovodi do dehidracije.