Nemojte bacati ostatke ovih namirnica - iskoristite ih za nešto prefino

Ne bacajte ostatke čilija, ljuske češnjaka i kore citrusa. Od njih možete napraviti ukusno aromatizirano ulje koje ima bezbroj primjena - prelijte ga preko carpaccia, tjestenine ili salate, koristite za mariniranje mesa, ribe i povrća ili jednostavno kao umak za komade kruha.

Kombinacije aroma za ulja

Neke od omiljenih kombinacija okusa uključuju koricu limuna, ljuske češnjaka i ružmarin, zvjezdasti anis, kakao i koru naranče, te list makrut limete, ljusku limunske trave i stabljike korijandera, kombinaciju koja se pokazala posebno ukusnom prelivena preko rezanaca. Važno je napomenuti da svježe aromatizirana ulja ove vrste nisu pogodna za dugotrajno skladištenje, stoga ih treba potrošiti unutar jednog do dva dana, prenosi Index.

Inspiracija za ovaj recept proizlazi iz autoreve kuhinje. U njoj se našla dvogodišnja staklenka izvanredno ukusnih čilija koja je skupljala prašinu, zdjela klementina čije kore obiluju eteričnim uljima i aromatičnim terpenima te staklenka dugog papra, oštrog i složenog začina koji godinama stoji bez svrhe. No, kada se ti sastojci spoje i ostave da se lagano krčkaju na štednjaku, ispune kuhinju divlje aromatičnim i egzotičnim mirisom.

Kao i mnogi drugi recepti, i ovaj je zamišljen tek kao polazište i poticaj da i sami budete maštoviti i kreativni u kuhinji. Pretražite svoje ormariće i otkrijte koji se okusi tamo skrivaju, čekajući da budu iskorišteni.

Maslinovo ulje aromatizirano kuhinjskim ostacima

Za pripremu 250 mililitara ulja trebat će vam razni kuhinjski ostaci - ljuske i komadići češnjaka, ljuske luka, sjemenke čilija, vanjski listovi poriluka, listovi celera, vrhovi mladog luka, nevoskana organska kora naranče i limuna te grančica timijana ili ružmarina. Po želji možete dodati i jednu do dvije žličice cijelih začina, poput zvjezdastog anisa, klinčića ili kardamoma. Na kraju, trebat će vam 250 mililitara ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Stavite lonac na vrlo nisku vatru i dodajte kuhinjske ostatke koje ste odabrali, idealno jednostavnu kombinaciju dva, tri ili četiri okusa koji se dobro slažu, kao i cijele začine ako ih koristite. Prelijte sve ekstra djevičanskim maslinovim uljem i ostavite da se zagrijava dok ne počne lagano mjehuriti. Držite ulje na toplom oko 15 minuta kako bi se arome oslobodile, ali bez prženja sastojaka. Zatim maknite posudu s vatre i ostavite da se ohladi.

Prelijte ulje u čistu bocu ili staklenku, a po želji ga možete prethodno i procijediti. Zatvorite i odmah upotrijebite ili čuvajte u hladnjaku do dva dana. Ulje će se u hladnjaku malo stvrdnuti, ali će se na sobnoj temperaturi vratiti u tekuće stanje. Alternativno, možete ga zamrznuti na rok do tri mjeseca. Nipošto ga nemojte čuvati dulje od navedenog jer može postati opasno za konzumaciju.