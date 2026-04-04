NEMAJU VOZILO ZA BURU Most zatvoren, vatrogasac vlastitim autom spašavao živote

Zbog orkanske bure koja je na tri dana odsjekla otok Pag od kopna, tamošnji stanovnici ponovno su se našli u problemima. No, u hitnim situacijama u pomoć ipak priskaču vatrogasci. Velika pomoć bila bi im, kažu, vozilo za prijevoz tijekom orkanskih udara bure kakvo imaju u Primorsko-goranskoj županiji.

Riskirajući vlastitu sigurnost, zapovjednik paških vatrogasaca Karlo Bukša osobnim je vozilom u dva dana dva puta preko zatvorenog Paškog mosta prevezao dva hitna pacijenta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Pacijentu, prvoga travnja u Pagu, se desila nesreća gdje je s prvog kata pao, pretpostavljam zbog vjetra. Liječnici su uzeli u obzir da je došlo do ozljede kralježnice. Druga je osoba starije životne dobi prebačena u Pag s Raba u Lun brodom Lučke kapetanije, prebačena u moj auto, a liječnici i ja smo je u mojem autu prebacili preko mosta, opisao je hitne situacije zapovjednik JVP Pag, piše HRT.

Njegovo osobno vozilo niže je i teže, pa je smatrao da će njime lakše proći preko mosta zatvorenog zbog bure. Nije dvojio jer u takvim situacijama svaka minuta za pacijenta može biti presudna.

- Za ovakve scenarije ne postoji nikakav protokol, to je direktno moja odluka i moja odgovornost, poručio je.

U Zadarskoj županiji zasad nemaju posebno vozilo za prijevoz kad su orkanski udari bure, kakvo imaju vatrogasci s krčkog područja. S obzirom na učestalost jakog vjetra, ozbiljan je to problem za otok na kojem je više od osam i pol tisuća stanovnika.

- Već sam komunicirao s jedinicama lokalne samouprave na otoku Pagu, ideja je da se ide prema Županiji i prema resornom Ministarstvu vezano za tu problematiku i da se pokuša naći adekvatno rješenje, tvrdi Stipe Žunić, gradonačelnik Paga.

Nije to prvi put da vremenske nepogode testiraju izdržljivost otočana, ali i spremnost hitnih službi.

- Na radnom sastanku izrađen je interni pravilnik u kojem u takvim situacijama nama pomaže policija i javna vatrogasna postrojba u prijevozu pacijenata preko mosta, objasnio je Mladen Oluić, v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, piše HRT.

Ignoriraju li pak Pažani ponekad zabranu prometovanja mostom?

- Policajci su na mostu i naplaćuju masne kazne, tvrdi mještanka Alenka Festini.

- Znam da prođu, konstatirao je Hrvoje, također mještanin.

Osobe poput Karla ne smatraju se herojima, samo rade svoj posao. Unatoč vremenskim neprilikama i opasnim uvjetima - pitaju samo - kako pomoći.