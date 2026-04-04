NEMAJU VOZILO ZA BURU Most zatvoren, vatrogasac vlastitim autom spašavao živote

"Nema protokola, to je moja odluka"

Zbog orkanske bure koja je na tri dana odsjekla otok Pag od kopna, tamošnji stanovnici ponovno su se našli u problemima. No, u hitnim situacijama u pomoć ipak priskaču vatrogasci. Velika pomoć bila bi im, kažu, vozilo za prijevoz tijekom orkanskih udara bure kakvo imaju u Primorsko-goranskoj županiji.

Riskirajući vlastitu sigurnost, zapovjednik paških vatrogasaca Karlo Bukša osobnim je vozilom u dva dana dva puta preko zatvorenog Paškog mosta prevezao dva hitna pacijenta.

- Pacijentu, prvoga travnja u Pagu, se desila nesreća gdje je s prvog kata pao, pretpostavljam zbog vjetra. Liječnici su uzeli u obzir da je došlo do ozljede kralježnice. Druga je osoba starije životne dobi prebačena u Pag s Raba u Lun brodom Lučke kapetanije, prebačena u moj auto, a liječnici i ja smo je u mojem autu prebacili preko mosta, opisao je hitne situacije zapovjednik JVP Pag, piše HRT.

Njegovo osobno vozilo niže je i teže, pa je smatrao da će njime lakše proći preko mosta zatvorenog zbog bure. Nije dvojio jer u takvim situacijama svaka minuta za pacijenta može biti presudna.

- Za ovakve scenarije ne postoji nikakav protokol, to je direktno moja odluka i moja odgovornost, poručio je.

U Zadarskoj županiji zasad nemaju posebno vozilo za prijevoz kad su orkanski udari bure, kakvo imaju vatrogasci s krčkog područja. S obzirom na učestalost jakog vjetra, ozbiljan je to problem za otok na kojem je više od osam i pol tisuća stanovnika.

- Već sam komunicirao s jedinicama lokalne samouprave na otoku Pagu, ideja je da se ide prema Županiji i prema resornom Ministarstvu vezano za tu problematiku i da se pokuša naći adekvatno rješenje, tvrdi Stipe Žunić, gradonačelnik Paga.

Nije to prvi put da vremenske nepogode testiraju izdržljivost otočana, ali i spremnost hitnih službi.

- Na radnom sastanku izrađen je interni pravilnik u kojem u takvim situacijama nama pomaže policija i javna vatrogasna postrojba u prijevozu pacijenata preko mosta, objasnio je Mladen Oluić, v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, piše HRT.

Ignoriraju li pak Pažani ponekad zabranu prometovanja mostom?

- Policajci su na mostu i naplaćuju masne kazne, tvrdi mještanka Alenka Festini.

- Znam da prođu, konstatirao je Hrvoje, također mještanin.

Osobe poput Karla ne smatraju se herojima, samo rade svoj posao. Unatoč vremenskim neprilikama i opasnim uvjetima - pitaju samo - kako pomoći.

