"Nemaju Šveđani veze s tim": Opara tvrdi da su za zabranu krivi "antife i postjugoslaveni"

HDZ-ov saborski zastupnik i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se o zabrani izvođenja/pjesme "Ako ne znaš što je bilo", ocijenivši potez kao "klasični primjer kulture otkazivanja".

"Nemaju Šveđani s time veze, niti znaju o čemu je riječ, niti im je poznata Thompsonova glazba", poručio je Krstulović Opara, ističući da krivce, po njegovu mišljenju, ne treba tražiti u Europskom rukometnom savezu (EHF).

Optužbe na račun "domaćih cinkera, ljevičara i ocrnjivača"

Opara tvrdi kako je riječ o "zasluzi domaćih" te koristi oštru retoriku prema onima koje smatra odgovornima za zabranu.

"Ovo je sve zasluga domaćih cinkera, ljevičara i ocrnjivača koji posvuda vide ustaše i ovima su dojavili da ga otkažu. Valjda su sad zbog toga sretni", rekao je.

Upitan tko su ti "domaći cinkeri", odgovorio je da "ne može nagađati", ali da ih, kako navodi, "ima dovoljno". Pritom ih opisuje kao "antife i postjugoslavene" te dodaje da, po njegovu viđenju, "zabranama traže pažnju i pravdaju svoje postojanje".

"Pokušavaju otkazati i mene osobno"

Krstulović Opara tvrdi da se isti obrazac, kako kaže, primjenjuje i na njega, ali i na riječku gradonačelnicu Ivu Rinčić.

"Isti ljudi pokušavaju otkazati mene osobno, ali i riječku gradonačelnicu Ivu Rinčić", ustvrdio je.

U nastavku se osvrnuo i na medijske napise, spominjući Miljenka Jergovića.

"Podržavam prave antifašiste, ali ovi antife to nisu, oni žele uništiti svakoga tko drugačije razmišlja. Pa pogledajte što je Miljenko Jergović pisao za mene i za riječku gradonačelnicu Rinčić. Mene je usporedio s nacističkim otrovom ciklon B. To je očigledan pokušaj medijskog ubojstva", rekao je.

"To nije politička pjesma"

Govoreći izravno o pjesmi "Ako ne znaš što je bilo", Opara smatra da zabrana nije opravdana te tvrdi da pjesma ne šalje političke poruke.

"Po čemu točno ta pjesma šalje političke poruke? To je domoljubna pjesma, lijepa pjesma i takvih pjesama imaju svi", kazao je.

Dodao je i da bi zabrana mogla imati suprotan učinak od željenog.

"Ovaj pokušaj zabrane samo će izazvati još veći otpor, puštat će se nakon ovoga još pet puta glasnije", zaključio je.

"Mladi će to ponavljati iz inata"

Opara je komentirao i način na koji mlađe generacije reagiraju na zabrane i društvene kontroverze, spominjući i pozdrav "ZDS".

"Ovi mladi ljudi niti ne znaju što je ZDS, ali oni će to ponavljati iz inata, kao što svi mladi ljudi pokušavaju ići protiv struje", rekao je.