Nema više doktora Vanda na Bačvicama! Na rubu grada otvorena bolnica za ljubimce, evo tko je sve otišao na Dračevac

Nakon više od dva desetljeća, zatvorila je veterinarska ordinacija omiljenog splitskog doktora za mačke i pse, ali i sve ostale male kućne ljubimce: nema više Vanda Rauniga na dobro poznatom mjestu, kantunu Rooseveltove ulice na Bačvicama! I odmah da pojasnimo, ne, nije se dogodilo ništa strašno, ne morate brinuti, nastavlja jedan od prvih splitskih veterinara s poslom, ali na drugoj adresi. A iza svega, raspitali smo se, stoji veliko ‘preslagivanje’ ordinacija za medicinsku skrb kućnih ljubimaca. Baš veliko, jer u Split su stigli veliki igrači i ‘okrupnili’ ovaj vid usluge za naše sugrađane i njihove ljubimce. Nekima će to biti drago, nekima ne baš pravo, ali tako je – kako je.

Jer što, da odmah pojasnimo prilično važnu vijest koja je nekako prošla nezapaženo posljednjih mjesec – dva: na rubu Splita, na Dračevcu (ali ne u prostorima bivšeg suda i još starije vojarne, a bogme ne ni u susjednoj velebnoj zgradi Tehnološkog centra) u gotovo cijelom prizemlju nekadašnje zgrade NIRS-a, otvorio je Vetti centar Split. I nije to bilo kakav veterinarska ordinacija, ne, to je prava pravcata bolnica!

Promjene na veterinarskoj sceni

Od prosinca prošle godine naime na Dračevcu djeluje Vetti Split u sklopu Vetti Group, najveće veterinarske grupacije u Hrvatskoj. Doslovno na jednom mjestu se može obaviti praktički sve za zdravstvene probleme vašeg ljubimca, od dijagnostike (svi uređaji su tu, a uskoro će biti dostupne usluge i – CT dijagnostike) i interne medicine, kardiologije, dermatologije, oftalmologije, onkologije, neurologije, stomatologije te naravno ortopedije i opće kirurgije!

Naravno, u pravoj pravcatoj bolnici (neće više vlasnici ljubimaca morati ići do Šibenika ili Zagreba u potrazi za terapijom ili intervencijom) osnova su ljudi, a upravo zbog toga smo rekli da je da splitskoj veterinarskoj sceni došlo do pravih tektonskih poremećaja.

Na Dračevac su se naime odselili brojni poznati splitski veterinari koji su na različitim lokacijama u Splitu već godinama imali uhodanu privatnu praksu. Tako više nema veterinarske ordinacije na južnim padinama Marjana, Martina Gančević je jedna od spiritusa movensa ovog cijelog projekta. Na Dračevac se preselio i Stipe Delonga (Split 3), ali i dr. Ivana Ćapeta koja je u ordinaciji Pet Veta na Velebitskoj činila čuda i izvan radnog vremena…

Nisu to svi, naravno, puno je još mladih veterinarki koje su otišle na Dračevac, a Vando je pak s Bačvica preselio upravo u ordinaciju kolegice na Velebitskoj! Kaže omiljeni likar kućnih ljubimaca kako je nakon tri desetljeća samostalnog rada sada zaposlenik pa ne može previše komentirati… Iako je dakle Vando i njegova ekipa nije otišla na Dračevac, formalno su dio Vettija, svojevrsna ekspozitura u gradu. U niti dva mjeseca od kada je Split dobio pravu bolnicu za kućne ljubimce, mišljenja i komentari su (kao valjda oko svega) – podijeljeni. Dosta naših sugovornika komentira kako je sada odlazak na Dračevac zakomplicirao medicinsku skrb za ljubimce jer je sada neophodno vozilo, a kao negativni aspekt bolnice spominju nam visoke cijene i nikakve beneficije stalnih korisnika. Znate ono, kad je potrebna neka sitna pomoć oko ljubimca pa se onda i ne naplaćuje svaki dolazak u ordinaciju. E, toga na Dračevcu nema.