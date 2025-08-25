Nema traga profilu supruge Marka Perkovića Thompsona!

Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona, posljednjih je tjedana često bila aktivna na Facebooku, no njezin je profil iznenada nestao, što je izazvalo zabrinutost među pratiteljima.

Na svom javnom profilu Sandra je ranije dijelila obiteljske fotografije, Thompsonove pjesme i vjerske citate, ali je stranica sada nedostupna. Nije poznato radi li se o promjeni postavki privatnosti, privremenoj deaktivaciji ili mogućem hakerskom napadu, piše Dnevnik.hr.

Za razliku od Facebooka, njezin Instagram račun i dalje je aktivan. Ima nešto više od 2600 pratitelja, no sadržaj nije dostupan javnosti jer je profil zaključan.

Sandra i Thompson zajedno imaju petero djece, a u braku su od 2003. godine. Ona izbjegava medije i rijetko se pojavljuje u javnosti. O Sandri je poznato da je Kanađanka hrvatskih korijena i da je Marka upoznala na njegovu koncertu u Kanadi, pet godina nakon što se on razveo od pjevačice Danijele Martinović.