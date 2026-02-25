Nekoliko požara u Dicmu: U vatri izgorio i automobil, vatrogasci upozoravaju na oprez

Na području Općine Dicmo danas je zabilježeno nekoliko požara otvorenog prostora, a vatrogasci još jednom upozoravaju građane na potrebu dodatnog opreza, osobito prilikom spaljivanja korova i biljnog otpada.

Prema informacijama s terena, intervencije su zabilježene na više lokacija, a na jednom od požarišta vatra je zahvatila i automobil koji je bio parkiran na travnatoj površini. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, što dodatno potvrđuje koliko se vatra na suhom i zapuštenom terenu može brzo proširiti.

Vatrogasci ističu kako je u razdobljima suhog i toplog vremena rizik od izbijanja i širenja požara znatno povećan. Dovoljna je iskra ili nekontrolirano spaljivanje korova da se plamen proširi na obližnje raslinje, objekte ili vozila.

Građane pozivaju na maksimalan oprez te odgovorno ponašanje prilikom čišćenja i održavanja zemljišta. Posebno naglašavaju kako spaljivanje treba provoditi isključivo uz poštivanje svih sigurnosnih mjera, a u slučaju nekontroliranog širenja vatre odmah obavijestiti vatrogasce.

"Opreza pri spaljivanju korova nikad dosta", poručuju vatrogasci.