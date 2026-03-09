Nekad sirotinjska hrana, sada delikatesa koja je sve traženija na ilegalnom tržištu: Talijani plaćaju vrtoglave iznose

Nekoć su se držali hranom za siromašne, danas su delikatesa koja može biti i unosan posao, posebno na ilegalnom tržištu. Riječ je o morskim ježincima, strogo zaštićenoj vrsti.

Zadarska pomorska policija privela je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koji su "usred bijela dana" bili u krivolovu. Iz mora su izvadili 3200 ježinaca. Ta je pojava sve češća, osobito otkako u susjednoj Italiji postoji golema potražnja za morskim ježincima.

Tijekom ronjenja koje traje do četiri sata jedan ronilac može prikupiti do sto kilograma te zaštićene vrste. Dopuštena dnevna količina u legalnom poslu je 300 kilograma po glavi. No kod krivolovaca nema kvote. I sad zamislite da ih je petero, i da svaki ubere 200 kilograma. Inače, kilogram ježinaca stoji 4 eura. U elitnim restoranima u Italiji plaća ga se i do nekoliko stotina eura.

- Ponekad na nekim određenim područjima imamo jako male jedinke. Ako netko ide na ta područja i u potpunosti izlovi te mlade jedinke jednostavno će se uništiti populacija, ističe za HTV Ljiljana Iveša, Centar za istraživanje mora, Rovinj.

Ono što je iznimno važno u zaštiti jest monitoring koji više ne postoji. Osim na jednoj mikrolokaciji - otoku Silbi.

- Kad ronioci odrade izlov, mi na tim lokacijama gdje oni odrade izlov nismo više našli tu vrstu ježinaca, kaže Hrvoje Čižmek, biolog/Društvo istraživača mora 20000 milja.

Što se događa na drugim lokacijama, nitko ne zna. Vedran, koji se izronom ježinaca dugo bavi, i radi legalno, spreman je na suradnju.

- Ali nikad nitko nije pitao za nekakvu mikrolokaciju. Ja ne mogu reći za sve kolege, ali mogu reći za sebe, da me itko ikad pitao ja bih mu rekao gdje smo izlovili ježa da možemo doći pogledati taj teren, rekao je Vedran Dorušić, ronilac koji lovi ježince.

I kad sve zbrojimo: nemamo sustavno praćenje. Imamo sustav zaštite koji se ne primjenjuje i jedino što funkcionira jest policija koja privodi krivolovce "usred bijela dana".