Neka naselja sutra ostaju bez struje, evo popisa

Elektrodalmacija Split najavila je planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u utorak, 23. rujna 2025., privremeno bez struje ostati dio općina Lovreć i Cista Provo.

Prema rasporedu, isključenje je predviđeno od 11:00 do 12:00 sati, uz napomenu da se električna energija može vratiti i ranije, ovisno o dinamici radova.

Područja koja će biti zahvaćena su naselja Mrnjavci, Studenci, Svib, Aržano i Vinica, a radove provodi Pogon Imotski.

Iz Elektrodalmacije pozivaju stanovnike da na vrijeme poduzmu potrebne pripreme te podsjećaju da je riječ o redovitom održavanju mreže, kako bi se osigurala stabilna i sigurna opskrba električnom energijom.