NEISPLATIVA MREŽA NA OTOCIMA? Teleoperateri planiraju ukinuti internet i fiksnu liniju na Srakanama

Nakon što su stanovnici otoka Koločepa, dijela Lopuda i dubrovačkog primorja ostali bez interneta i signala za mobitel 10-ak dana, točnije sve do trenutka kad je Morski HR objavio članak o tome, pa se teleoperater A1 ispričao, slična priča stiže sa sjevernog Jadrana, točnije s otočja Srakane.

- HT nam je prije mjesec dana počeo slati obavijesti da nam više ne može pružati dosadašnje usluge te da do 20. listopada imamo rok za prelazak na mobilnu mrežu - ispričao je Novom listu mještanin Dubravko Balenović.

Hrvatski Telekom (HT) u posljednjih je mjesec dana u nekoliko navrata stanovnicima otočića Vele Srakane u cresko-lošinjskom arhipelagu najavljivao isključivanje fiksne telefonske i internetske mreže, nudeći im u zamjenu pakete pretplate za mobilne telefone i internet s minimalnom količinom uključenog internetskog prometa, što je ogorčilo otočane koji smatraju da se na taj način dodatno ugrožava njihov ionako težak opstanak na otoku.

Nakon našeg novinarskog upita o isključivanju telefona i interneta na otoku sa svega pet prijavljenih stanovnika, što bi imalo izuzetno negativne posljedice po njihovu kvalitetu života, iz Hrvatskog Telekoma jučer su nam odgovorili da je bila riječ o pogrešci te da nikad nisu donijeli odluku o isključivanju fiksne mreže na Srakanama. Ipak, u odgovoru ostavljaju mogućnost da takva odluka bude donesena u budućnosti »o čemu će pravovremeno obavijestiti korisnike«.

Neisplativa mreža

Na problem s mogućim isključivanjem fiksne telefonske i internetske mreže na Srakanama nedavno nas je upozorio jedan od stanovnika tog otočića, Dubravko Balenović, ističući da je život na tako malom otoku sam po sebi više nego zahtjevan, a bez normalne telefonske i internetske mreže, u današnje vrijeme gotovo nezamisliv.

– Počeli smo prije otprilike mjesec dana dobivati dopise u kojima nas telekom obavještava da više ne može pružati dosadašnje usluge na otoku te da do 20. listopada imamo rok za prihvaćanje prelaska na zamjensku uslugu, putem mobilne mreže. U toj zamjenskoj usluzi ponudili su nam paket mobilnog telefona i interneta s maksimalnom uključenom količinom podatkovnog prometa između 100 i 200 gigabajta mjesečno, što je, koliko mi je poznato i koliko sam se raspitao, dovoljno jedva za desetak dana normalnog korištenja interneta. Treba uzeti u obzir i da živimo na izoliranom otoku, pa internet koristimo za mnogo više toga nego stanovnici na kopnu ili na većim otocima, rekao je Balenović.

U više je navrata, ističe, pokušavao od HT-a saznati razloge za takvu odluku, putem telefona, kao i osobno, u poslovnicama telekoma, ali konkretan odgovor nije dobio.

– Gdje god sam pitao, oni nisu znali odgovoriti. U jednom od razgovora djelatnik telekoma objasnio mi je da sadašnja fiksna mreža za telekom nije isplativa. Dotični djelatnik mi je na kraju razgovora kazao da će mi poslati mail u kojemu će mi sve objasniti. Isti razgovor je vodio i s mojom susjedom. Interesirajući se kod ljudi koji se bolje razumiju u tu problematiku dobili smo informaciju da je ponuđena »količina« gigabajta dovoljna jedva za dva tjedna, a onda brzina interneta pada na potpuno neupotrebljivih 4 Mb/s. Ponuda sa satelitskom antenom je neprihvatljiva iz jednostavnog razloga što bi prva jača bura taj satelitski »tanjur« jednostavno odnesla. Dakle, radi se o jednoj samovoljnoj i potpuno neprihvatljivoj odluci jedne monopolističke tvrtke. Naime, Telemach, a ni A1, koliko sam doznao, to područje nemaju pokriveno, kaže Balenović za Morski.

Upit o razlozima ukidanja fiksnog telefona i interneta na Srakanama uputili smo Hrvatskom telekomu, iz kojeg smo prvo dobili odgovor da rade na slanju konkretnog odgovora, a jučer smo dobili i odgovor u kojemu stoji da je sve skupa – greška, ali ostavljaju mogućnost da odluka o gašenju fiksne mreže na otoku bude donesena u budućnosti.

– Zahvaljujemo još jednom na vašem upitu te vas obavještavamo da Hrvatski Telekom u ovom trenutku nije donio odluku o gašenju spomenutog dijela mreže te je, nažalost, greškom došlo do slanja spomenutih obavijesti prema krajnjim korisnicima. U slučaju da Hrvatski Telekom u nekom budućem trenutku donese takvu odluku, o tome će svakako pravovremeno unaprijed obavijestiti krajnje korisnike, stoji u odgovoru Telekoma.

Ucjena stanovnicima

Inače, u dopisima koje su iz HT-a slali korisnicima, izrijekom je navedeno da na njihovoj lokaciji više neće moći pružati dosadašnje usluge, pri čemu se poimenice navodi otok Vele Srakane. Osim obavijesti o obustavi isporuke usluga telefona i interneta, doslovce ih se upozorava da će, ukoliko do 20. listopada ove godine ne prihvate jednu od dviju ponuđenih mobilnih opcija, njihov ugovor s Telekomom biti automatski raskinut. Riječ je bila, praktički, o ucjeni jer je prema dostupnim podacima Hrvatski Telekom jedini pružatelj usluga fiksnog telefona i interneta te internetske televizije na Velim Srakanama.

Gradonačelnica Malog Lošinja, Ana Kučić kaže da je i malološinjska gradska uprava Hrvatskom Telekomu slala dopise u vezi s navedenim slučajem, ali konkretne odgovore nisu dobili.

– Hrvatskom Telekomu smo jasno dali do znanja da je takva odluka nedopustiva. Mali otoci su najosjetljiviji dio naše zajednice i o njima treba voditi posebnu brigu, a ne im ukidati već postojeće usluge. Grad Mali Lošinj izdvaja značajna sredstva za ulaganja upravo na naše male otoke, Srakane, Unije, Susak, Ilovik. Zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture ulagali smo u pristaništa na tim otocima, ulažemo u novu led rasvjetu, u izgradnju biciklističkih staza, održavanje brodskih linija i tako dalje. Uzimajući sve to u obzir, kao i potrebu da zaštitimo stanovnike najmanjih otoka, informacija da neki od teleoperatera namjerava isključiti usluge za stanovnike jednog od tih otoka, i to u današnje vrijeme, kad bi pristup informacijama i komunikacijskim kanalima trebao biti normalna stvar, je za nas potpuno neprihvatljivo. Kako sada, tako i u bilo kom budućem trenutku, to jednostavno ne možemo dopustiti - rekla je Kučić.

Slično razmišlja i Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina koji ističe da internet i telefon na otocima nisu stvar luksuza, nego potrebe.

– Održavanja komunikacijskih veza na udaljenim otocima je potreba. Komunikacija je ključna za povezivanje ljudi, pružanje hitne pomoći i održavanje osnovnih usluga. Ako Županija gradi rive i zalaže se za povezivanje otoka brzim brodskim linijama, teleoperateri moraju voditi računa da osiguraju svoje usluge i stabilnu i pouzdanu telekomunikacijsku vezu za stanovnike otoka. Stoga apeliram na teleoperatere da ne razmišljaju o ukidanju nego o unapređenju i boljem signalu na svim otocima - rekao je župan.

O ovome i slučaju Koločep upit smo poslali svim relevantnim institucijama i kontrolnim mehanizmima hrvatskih operatera, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.