Nedjeljna fešta o’ maski: Veselu povorku predvodit će meštrovica Nives Ivanković i meštar Ante Travizi

Središnji dio nedjeljnog programa Spli’skog krnjevala velika je smotra karnevalskih skupina pod nazivom Fešta o’ maski. Program započinje okupljanjem sudionika u 13:30 na Zapadnoj obali, a sat kasnije kreće smotra dječjih i regionalnih maski.

U povorci se očekuje gotovo 400 djece iz dječjih vrtića Grada Splita, kao i brojne karnevalske skupine i maškare iz Splitsko-dalmatinske županije i šire. Na Zapadnoj obali okupit će se mačkare s područja Cetinske krajine, zatim skupine iz Neuma i Livna, Župe Dubrovačke, Primoštena, Trogira, kao i Kaštelani, koji u Split donose dio svojih lokalnih karnevalskih običaja.

Veselu povorku predvodit će ovogodišnja meštrovica Nives Ivanković i meštar Ante Travizi, koji će svojim nastupima i stand-up momentima dodatno podići atmosferu i voditi publiku kroz nedjeljnu feštu. Za glazbenu kulisu pobrinut će se Limena glazba Žrnovnica.

Nakon Zapadne obale program se nastavlja na Prokurativama, uz brojne sadržaje za djecu, face painting, izradu i izbor najboljih maski te glazbeni program. Večernji dio Fešte o’ maski donosi koncerte Giuliana i Diktatora, a potom i Jasne Zlokić, dok su za najmlađe u foyeru HNK predviđeni dnevni koncerti pod maskama za bebe.

Cijeli program ovogodišnjeg krnjevala možete pogledati na web stranici Grada Splita.