Nedjelja, a Plenković zove ministre: Počeo je izvanredni sastanak Vlade

U nedjelju prijepodne započeo je izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade, doznaju 24sata. Tema sastanka su, govori nam sugovornik blizak Vladi, najave premijera Andreja Plenkovića da će Vlada sutra ponovno ograničiti cijene goriva, te da se intenzivno razgovara i o produljenju proljetnog paketa mjera pomoći građanima.

Plenković je ranije najavio kako će Vlada iskoristiti sve moguće alate koji su na raspolaganju kako bi se ublažio rast cijena.

- Ne možemo se sad praviti da je barel nafte isti kao što je i bio. Doći će do određenog povećanja cijena, ali Vlada će intervenirati da taj rast bude manji i da bude nosiv za naše građane - rekao je Plenković ranije. Najavio je također kako će produžiti odluke koje se odnose na struju.

- Donijet ćemo odluke o ugroženim kupcima energenata, razmotrit ćemo niz mjera za poljoprivrednike – za njih je rast cijena plavog dizela posebno osjetljiv - rekao je Plenković najavivši kako se radi paket mjera.