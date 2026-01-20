"Nedavno" je igrao na Poljudu i bio je sjajan. Sad City na njemu može zaraditi više od 30 milijuna eura

Fulham je ušao u razgovore s Manchester Cityjem oko mogućeg transfera krilnog napadača Oscara Bobba, doznaje ESPN iz izvora bliskih pregovorima. Londonski klub već je stupio u kontakt kako bi procijenio financijske uvjete potrebne da 22-godišnji Norvežanin preseli na Craven Cottage prije isteka siječanjskog prijelaznog roka.

Prema istim izvorima, Manchester City Bobba procjenjuje na oko 30 milijuna funti (oko 40 milijuna dolara). Aktualni engleski prvak navodno bi radije zaključio posao kao trajni transfer već u siječnju, umjesto varijante posudbe s obvezom otkupa na ljeto. Bobb je, dodaje se, ovog mjeseca bio dostupniji na tržištu nakon što je City doveo Antoinea Semenya iz Bournemoutha u transferu vrijednom 64 milijuna funti.

Interes za Bobba pokazala je i Borussia Dortmund, no prema informacijama ESPN-a upravo Fulham trenutačno prednjači u utrci za njegov potpis.

Ozljeda mišića kao moguća prepreka

Jedna od potencijalnih komplikacija je i zdravstveno stanje norveškog reprezentativca. Bobb je zbog ozljede mišića morao napustiti teren već u ranoj fazi pobjede Cityja 2:0 protiv Brentforda u Carabao Cupu u prosincu te od tada nije nastupio. Nije bio ni u sastavu koji je putovao u Norvešku na ogled Lige prvaka protiv Bodo/Glimta.

To je još jedan udarac za krilnog napadača koji je prošle sezone gotovo u cijelosti izbivao zbog slomljene noge.

Uloga u Cityju? Uglavnom s klupe

Bobb je prošle sezone skupio šest nastupa, dok je u aktualnoj kampanji upisao devet pojavljivanja, većinom ulazeći s klupe.

Nadodajmo na kraju da za hrvatsku publiku Bobb nije nepoznanica. Naime, nastupio je na Poljudu u veljači 2023. godine kada su juniori Hajduka u osmini finala UEFA-ine Lige prvaka mladih izbacili vršnjake iz Manchester Cityja.