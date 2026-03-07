Nećete vjerovati čiju trenirku je nosila holivudska zvijezda

Poznati holivudski glumac Benicio Del Toro oduševio je javnost u Bosni i Hercegovini zbog videa koji se pojavio na društvenim mrežama.

Glumac koji je najpoznatiji po filmu Traffic, za koji je 2000. dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca, oduševio je bosanskohercegovačku javnost zbog odjevne kombinacije u kojoj se pojavio u podcastu "Backstage". Tijekom snimanja podcasta nosio je trenirku reprezentacije Bosne i Hercegovine, što je naravno oduševilo navijače Zmajeva.

Kako piše SportSport, Del Toro je u Bosni i Hercegovini boravio 2015. godine kada je bio gost na Sarajevo Film Festivalu. Tada je poznatom glumcu uručeno i Počasno srce Sarajeva.

Ipak, da će Del Toro gotovo 11 godina kasnije u podcastu nositi trenirku reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno nitko nije mogao očekivati ni u najluđim snovima, piše Net.hr.