NEBO NAD SPLITOM PLAČE Prognoza nije poljubila turiste za državni praznik: Ne rade centri, a ništa ni od kupanja...

Dalmatinci se danas, za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja", nisu pretjerano usrećili vremenskim prilikama. Praznik je protekao u znaku sivila i grmljavinskih neprilika.

Sve je započelo sinoć malo oko ponoći, a povremeno i tijekom subote. Turisti koji nemaju luksuz odmaranja na kauču, jer moraju iskoristiti vrijeme godišnjeg odmora na što bolji mogući način nisu se usrećili. Ništa od šetnje po centru, razgledavanja i shoppinga.

Evo radarske snimke u 17:10

Prognoza za nedjelju i novi tjedan

U nedjelju ponovno stabilnije. Bit će pretežno sunčano, ali kasno navečer slijedi novo jače naoblačenje sa zapada. Vjetar će biti slab. Jutro vrlo ugodno s temperaturama od 12 do 17°C u Zagori, od 17 do 22°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 24 do 29°C.

Nove nestabilnosti očekuju nas u promjenjivi ponedjeljak, a od utorka sunčano i suho. Jutra će biti ugodna, u Zagori i prohladna. Danju većinom od 27 do 32°C, a vrućine će se vratiti u drugom dijelu tjedna.