Nebo nad Lukšićem obasjale baklje ljubavi i sjećanja: Roko i Andrija, nikad nećete biti zaboravljeni

U subotu, 11. listopada 2025., Kaštel Lukšić stao je u tišini kako bi ispratio svoje sugrađane, braću Roka i Andriju Kovačev, koji su tragično stradali u lavini u Julijskim Alpama. Na mjesnom groblju Svih Svetih Boruće okupili su se članovi obitelji, prijatelji i brojni mještani kako bi odali počast mladim životima prekinutim prerano.

Misa zadušnica u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije protekla je u suzama, molitvi i zajedničkoj tišini. Grad je proglasio dan žalosti, a ljudi svih generacija došli su izraziti sućut i pružiti podršku obitelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na Portu u Kaštel Lukšiću se sinoć održala dirljiva bakljada, a okupili su se prijatelji, prijateljice, susjedi, staro i mlado. Ljudi su stajali rame uz rame, povezanih ruku i srca, u zajedničkoj tišini i molitvi.

Točno u 21 sat okupili su se prijatelji, prijateljice, susjedi, staro i mlado te su nebo obasjale baklje.

Video je objavljen na Facebook stranci Cronika.

Možete ga pogledati OVDJE.

