NEBO MU JE GRANICA Mato boluje od cerebralne paralize, a večeras je briljirao u Supertalentu: "Najteže mi je bilo kad sam izašao iz 'ormara'"

Zagrepčanin Mato Horvat, koji Supertalent prati još od malih nogu, ostvario je svoj san i nastupio pred četveročlanim žirijem.

''Supertalent pratim od svoje 9. godine, u publici sam čak bio i prošle godine i to na samom finalu, i fenomenalno je. Zineš od šoka, i to je to, zato volim Supertalent. Kad sam saznao da ću sudjelovati na Supertalentu, imao sam taj neki izljev emocija, čak sam i zaplakao. Ostvarenje mog najvećeg sna. Bolujem od cerebralne paralize, ali me ne sprječava u onome što ja želim. Neki su me nažalost u tome i sputavali, ali ja se nisam dao, nikako, i da sam se dao ja danas ne bi bio ovdje. Najteže mi je bilo kad sam izašao iz ormara, priznao svoju seksualnu orijentaciju, nisam znao kako će to ljudi prihvatiti, ja sam zaista prihvatio sam sebe. Shvatio sam da budem svoj, da se ne mijenjam zbog ljudi samo da bih se drugima svidio, uživam u životu jer život je jako kratak'', rekao je Mato tijekom predstavljanja, prije nego što je stao na pozornicu.

Maju je zanimalo tko mu je najdraži u žiriju.

''Fabijan. Janko mi je bio ok, ali draži mi je Fabijan'', rekao je iskreno, a onda zapjevao pjesmu ''Netko drugi'' od Mije Dimšić.

''Ti si nam puno toga pokazao i dao si nam dosta razloga za sreću'', primijetio je Davor.

''Mislim da s time što si već došao ovdje, da si ti s time već pobijedio'', rekao je Fabijan, piše Dnevnik.hr.