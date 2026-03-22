Ne zna joj se ime ni tko je gradio: Ostaci ove povijesne crkve puni su misterija, jedna je od samo dvije ove vrste u Hrvatskoj

Na YouTube kanalu ArheoBalkan objavljen je novi video koji vodi gledatelje u zaleđe dubrovačkog primorja, do gotovo zaboravljene, ali iznimno intrigantne lokacije – Rotonde u Ošlju. Riječ je o građevini koja svojim oblikom, položajem i nepoznatim podrijetlom već desetljećima izaziva interes arheologa i ljubitelja povijesti.

Jedinstvena građevina skrivena u prirodi

Rotonda se nalazi na padinama brda Utrk, nedaleko od sela Ošlje, i predstavlja pravi arhitektonski raritet. Riječ je o crkvi kružnog tlocrta s čak osam apsida, raspoređenih i s unutarnje i s vanjske strane – što je iznimno rijedak primjer ne samo u Hrvatskoj, nego i u svjetskim razmjerima.

Iako se pretpostavlja da je građevina nastala u 10. stoljeću, njezino točno podrijetlo i namjena ostaju nepoznati. Nema pisanih izvora koji bi otkrili kome je bila posvećena ni tko ju je dao izgraditi, što dodatno produbljuje misterij.



Rustikalna gradnja i neobična akustika

Zidovi Rotonde, debljine oko jednog metra, građeni su tehnikom jednostavne, rustikalne obrade kamena. Riječ je o lomljenom kamenu koji je samo djelomično klesan, što upućuje na praktičan pristup gradnji, ali i na lokalne graditeljske tradicije.

Posebno zanimanje izazivaju i akustička svojstva ove građevine. Prema dostupnim opažanjima, zvuk se unutar Rotonde zadržava i pojačava, dok se vanjski šumovi odbijaju, što je potaknulo dodatna istraživanja o njezinoj mogućoj namjeni.

Skriveni dragulj koji tek čeka odgovore

Unatoč svojoj vrijednosti, lokalitet poznat i kao Bijela lokva i dalje je relativno nepoznat široj javnosti. Okružen suhozidima i mediteranskim raslinjem, djeluje kao skriveni povijesni biser koji tek treba biti u potpunosti istražen i valoriziran.

Novi video kanala ArheoBalkan donosi upravo to – vizualno impresivan prikaz lokaliteta iz zraka, ali i kontekst koji pomaže razumjeti zašto ova mala građevina ima tako veliko značenje.

