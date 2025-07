"Ne želim da nas varaju i potkradaju": Čitateljica ogorčena nakon iskustva s usisavačem iz poznatog trgovačkog lanca

Na adresu portala Dalmacija Danas javila se ogorčena čitateljica koja je prije pola godine u Lidlu kupila štapni usisavač. Kako kaže, uređaj je služio kao pomoćni usisavač, povremeno korišten u dječjoj sobi. Cijena uređaja bila je oko 100 eura.

Prije nekoliko dana odlučila je usisati kuću, no primijetila je da usisavač ne vuče kako bi trebao. Rastavila ga je, očistila sve dijelove kako bi se uvjerila da nije do začepljenja, i ponovno sastavila uređaj – no problem je ostao.

Obratila se Lidlu, gdje su je uputili da usisavač pošalje u ovlašteni servis kako bi se utvrdilo u čemu je kvar.

Problem nastaje kad se servis javi

Nakon samo nekoliko sati, javili su joj se iz servisa – a upravo tu počinje, kako kaže, razlog njezine ljutnje.

– Nazvali su me i rekli da je problem u maloj četkici sa strane usisne cijevi koja navodno nije bila očišćena. Ta četkica, kako i sami priznaju, nema nikakve veze s usisnom snagom. Ako želim da mi je oni očiste – to će me koštati 20 eura. Na to sam se samo nasmijala i rekla da neću platiti jer sam usisavač poslala savršeno čist, bez ijedne dlake ili trunke. Tražila sam da mi pošalju fotografiju te navodno začepljene četkice – ispričala je čitateljica za naš portal.

Nakon nekoliko sati stigla je i slika spornog dijela, koju je priložila redakciji. No, kako kaže, njezina reakcija nije bila motivirana isključivo osobnim iskustvom.

– Nisam se javila samo zbog sebe. Nama taj usisavač nije ni primarni – kupila sam ga za dječju sobu da djeci bude pri ruci. Ali mene muči što se potrošači svakodnevno varaju. Koliko je samo starijih ljudi koji ne znaju koristiti mail, koji jednostavno pošalju proizvod u servis i onda ih se odera za 20 eura – za nešto što nema veze s kvarom. Usisavač se vrati, i dalje ne radi, pošalješ ga opet, oni izmisle novi "problem", i tako u krug dok ne odustaneš. Pitam se – dokle više? Imamo li mi kao potrošači ikakva prava? – pita se ogorčena čitateljica.

Poslali smo upit Lidlu, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.