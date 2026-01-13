Ne zaboravite! Od danas više ne možete do Splita preko izlaza Dugopolje, koristite obilazne pravce

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je vozače da će zbog radova od 13. siječnja u 22 sata pa sve do 10. lipnja 2026. u 15 sati biti zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1 iz smjera Dubrovnika prema Splitu. To znači da vozači koji dolaze s juga zemlje u tom razdoblju neće moći koristiti izlaz Dugopolje.

Tijekom zatvaranja osiguran je obilazni pravac. Promet se preusmjerava preko čvora Bisko, zatim državnom cestom DC220 i županijskom cestom ŽC6260, nakon čega se nastavlja državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu. Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanje i prate prometne informacije.