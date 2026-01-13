Close Menu

Ne zaboravite! Od danas više ne možete do Splita preko izlaza Dugopolje, koristite obilazne pravce

Evo koji su alternativni pravci

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je vozače da će zbog radova od 13. siječnja u 22 sata pa sve do 10. lipnja 2026. u 15 sati biti zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1 iz smjera Dubrovnika prema Splitu. To znači da vozači koji dolaze s juga zemlje u tom razdoblju neće moći koristiti izlaz Dugopolje.

Tijekom zatvaranja osiguran je obilazni pravac. Promet se preusmjerava preko čvora Bisko, zatim državnom cestom DC220 i županijskom cestom ŽC6260, nakon čega se nastavlja državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu. Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanje i prate prometne informacije.

