Ne smiruju se strasti u Sinju, oglasio se Malbaša: "Hvala Vam moji suborci, hvala Vam od srca, braćo po vjeri i naciji..."

Na posljednjoj sjednici sinjskog Gradskog vijeća došlo je do incidenta kada je predsjednica Vijeća Marija Gaurina (NL dr. Jadrijević) udaljila ratnog reportera i fotografa Petra Malbašu iz vijećnice.

Most: „Udar na demokraciju i pravo javnosti na informiranost“

Iz sinjskog Mosta poručili su da je riječ o „nedopustivom udaru na demokratska načela i pravo javnosti na informiranost“, naglašavajući kako je posebno neprihvatljivo da je Malbaša, čovjek koji je 1.880 dana proveo na prvim crtama Domovinskog rata, izložen poniženju.

– Petar Malbaša nije samo fotograf, on je svjedok vremena i čuvar istine o hrvatskim braniteljima – naveli su u priopćenju.

HDZ: „Nije bilo izbacivanja“

HDZ je odbacio optužbe, ocijenivši kako Most i gradonačelnik Miro Bulj „povezuju Domovinski rat s radom Gradskog vijeća na infantilno primitivan način“.

– Nitko nije izvrijeđan niti izbačen sa sjednice, postavljeno je samo legitimno pitanje o video snimanju vijećnika i raspolaganju tim materijalom – priopćili su iz sinjskog HDZ-a.

Bulj: „Napad na sve hrvatske branitelje“

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj uputio je otvoreno pismo državnom vrhu i institucijama, ističući da je riječ o „udaru na temeljna demokratska načela i dostojanstvo hrvatskih branitelja“.

– Petar Malbaša nije samo fotograf, on je simbol Domovinskog rata i svjedok istine. Zabrinjava da ga upravo ravnatelj Veteranskog centra javno proziva i inicira njegovo udaljavanje – poručio je Bulj.

Malbaša: „Iznenadila me reakcija susjeda“

Nakon brojnih priopćenja i političkih reakcija, javno se oglasio i sam Petar Malbaša. Ratni reporter, koji je više od pet godina s kamerom u ruci pratio prvu crtu bojišnice, zahvalio je na podršci suborcima i građanima, piše Dugopolje.org.

– Hvala vam, moji suborci, hvala vam braćo po vjeri i naciji. Iznenadila me reakcija mog susjeda Igora Vidaline, totalno nepotrebno, s puno mržnje prema meni. Žao mi je što se to dogodilo! A šta mogu, moja pokojna mater znala bi reć: “Sinko moj, vidit ćeš ti u životu šta živ čovik more sve doživit!” Eee, majko moja, vidim, i te kako vidim, – poručio je Malbaša.