Ne radite ovu grešku s chia sjemenkama! Često se viđa na društvenim mrežama, a nije dobra za zdravlje

Ako volite skrolati po društvenim mrežama, sigurno ste ne jedanput naišli na prizore prekrasnih smoothie zdjela ukrašenih voćem, orašastim plodovima i sjemenkama.

Chia sjemenke su, primjerice, često posipane na vrh tih zdravih zdjela, što ne čudi s obzirom na to da su prava nutritivna bombica – obiluju bjelančevinama biljnog porijekla, prehrambenim vlaknima i omega-3 masnim kiselinama, piše Zadovoljna.

Chia sjemenke imaju brojne pozitivne utjecaje na ljudsko zdravlje:

snižavaju krvni tlak

smanjuju razine lošeg kolesterola

sprječavaju zatvor

poboljšavaju probavu

smanjuju upale u tijelu

pomažu u regulaciji tjelesne težine.

Najviše hranjivih tvari imaju kada se namoče u tekućini prije konzumacije – barem 15 do 30 minuta prije jela, a može i preko noći.

Chia sjemenke će u 15 minuta do pola sata namakanja dobiti nježnu gelastu teksturu, koja je idealna za miješanje s pićima, smoothiejima i jogurtima.

Ako ih pustite da se namaču barem dva sata ili čak preko noći, dobit će gušću teksturu nalik na puding, a koju možete sljubiti s voćem, džemovima, maslacem od orašastih plodova i sličnim dodacima.

Na preporučuje se jesti više od prstohvata suhih, nenamočenih chia sjemenki odjednom jer će upiti tekućinu u organizmu te dovesti do nelagode, opasnosti od gušenja, opstrukcije u jednjaku i crijevima te sličnih zdravstvenih problema.

Čak i kada jedete male količine nenamočenih chia sjemenki, uvijek ih uzimajte s puno tekućine.

Ako nemate vremena da chia sjemenke nabubre u tekućini ili pak ne volite teksturu namočenih sjemenki, sameljite ih u dobrom blenderu ili mlincu za kavu i potom upotrijebite na željeni način.

Mljevene chia sjemenke zadržavaju sve hranjive tvari, a kada se pomiješaju s mlijekom ili nekom sličnom tekućinom, trenutačno se pretvaraju u gustu kašu ili puding.