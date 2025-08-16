Close Menu

Ne radi se o genima: Male svakodnevne navike koje produžuju život

Prema istraživanjima koje već više od 20 godina vodi Dan Buettner, osnivač projekta Plave zone, genetika određuje tek oko 20 posto našega životnog vijeka

Dug i zdrav život ne ovisi samo o genima, nego i o svakodnevnim navikama, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu EatingWell. Najbolji dokaz za to su stanovnici takozvanih Plavih zona — regija u svijetu s najvećim brojem stogodišnjaka koji starost dočekuju vitalni i u dobrom zdravlju.

Prema istraživanjima koje već više od 20 godina vodi Dan Buettner, osnivač projekta Plave zone, genetika određuje tek oko 20 posto našega životnog vijeka. Preostalih 80 posto ovisi o načinu života i okruženju. To znači da svojim izborima možemo značajno utjecati na zdravlje i dugovječnost.

Što su Plave zone?

Riječ je o pet područja na svijetu: Okinawa u Japanu, Nicoya u Kostariki, Ikarija u Grčkoj, Loma Linda u Kaliforniji i Sardinija u Italiji. U tim zajednicama velik broj ljudi doživi stotu, a pritom zadržava visoku kvalitetu života.

Nutricionistica Caroline Thomason ističe da se u razvijenim zemljama životni vijek produljio, no starost često prati loše zdravlje. Stanovnici Plavih zona, naprotiv, ne samo da žive dugo nego žive dobro.

Njihove navike mogu se sažeti u šest jednostavnih pravila:

1. Jedite dok niste 80 % siti

Na Okinawi se prakticira 2500 godina stara izreka hara hachi bu, koja podsjeća da treba prestati jesti kada je želudac 80 % pun. Prehrana se temelji na cjelovitim namirnicama biljnog podrijetla — povrću, voću, grahoricama, orašastim plodovima i žitaricama. Studije pokazuju da ovakav način prehrane može produljiti život i do deset godina.

2. Ograničite unos dodanog šećera

Stanovnici Plavih zona šećer koriste svjesno i u malim količinama — prosječno pet puta manje nego Sjevernoamerikanci. Umjesto industrijski prerađene hrane, biraju prirodne izvore šećera iz voća.

3. Kuhajte kod kuće

Dok je u zapadnim zemljama obrok iz restorana uobičajen barem jednom tjedno, u Plavim zonama domaće kuhanje je pravilo. Time se osigurava manja porcija, kvalitetniji sastojci i više zajedničkog vremena za stolom.

4. Dijelite obroke s drugima

Zajednički obroci jačaju osjećaj povezanosti i dobrobiti. Na Okinawi postoje „moaisi“ – grupe prijatelja koji se međusobno obvezuju na doživotnu podršku. Društveni kontakti dokazano pridonose zdravlju i sreći.

5. Uključite kretanje u svakodnevicu

U Plavim zonama ljudi ne idu u teretanu niti trče maratone, nego se kreću prirodno — rade u vrtu, hodaju, brinu o kući i dvorištu. I kratka šetnja nakon obroka može imati snažan učinak na zdravlje.

6. Dajte prednost snu i opuštanju

Nedostatak sna i stres ubrzavaju starenje. Stanovnici Plavih zona imaju rutine koje im pomažu da se opuste: od poslijepodnevnog odmora do molitve i druženja. Stručnjaci savjetuju da vrijeme za brigu o sebi treba zakazati jednako kao i svaku drugu obavezu.

