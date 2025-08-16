Ne radi se o genima: Male svakodnevne navike koje produžuju život

Dug i zdrav život ne ovisi samo o genima, nego i o svakodnevnim navikama, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu EatingWell. Najbolji dokaz za to su stanovnici takozvanih Plavih zona — regija u svijetu s najvećim brojem stogodišnjaka koji starost dočekuju vitalni i u dobrom zdravlju.

Prema istraživanjima koje već više od 20 godina vodi Dan Buettner, osnivač projekta Plave zone, genetika određuje tek oko 20 posto našega životnog vijeka. Preostalih 80 posto ovisi o načinu života i okruženju. To znači da svojim izborima možemo značajno utjecati na zdravlje i dugovječnost.

Što su Plave zone?

Riječ je o pet područja na svijetu: Okinawa u Japanu, Nicoya u Kostariki, Ikarija u Grčkoj, Loma Linda u Kaliforniji i Sardinija u Italiji. U tim zajednicama velik broj ljudi doživi stotu, a pritom zadržava visoku kvalitetu života.

Nutricionistica Caroline Thomason ističe da se u razvijenim zemljama životni vijek produljio, no starost često prati loše zdravlje. Stanovnici Plavih zona, naprotiv, ne samo da žive dugo nego žive dobro.

Njihove navike mogu se sažeti u šest jednostavnih pravila:

1. Jedite dok niste 80 % siti

Na Okinawi se prakticira 2500 godina stara izreka hara hachi bu, koja podsjeća da treba prestati jesti kada je želudac 80 % pun. Prehrana se temelji na cjelovitim namirnicama biljnog podrijetla — povrću, voću, grahoricama, orašastim plodovima i žitaricama. Studije pokazuju da ovakav način prehrane može produljiti život i do deset godina.

2. Ograničite unos dodanog šećera

Stanovnici Plavih zona šećer koriste svjesno i u malim količinama — prosječno pet puta manje nego Sjevernoamerikanci. Umjesto industrijski prerađene hrane, biraju prirodne izvore šećera iz voća.

3. Kuhajte kod kuće

Dok je u zapadnim zemljama obrok iz restorana uobičajen barem jednom tjedno, u Plavim zonama domaće kuhanje je pravilo. Time se osigurava manja porcija, kvalitetniji sastojci i više zajedničkog vremena za stolom.

4. Dijelite obroke s drugima

Zajednički obroci jačaju osjećaj povezanosti i dobrobiti. Na Okinawi postoje „moaisi“ – grupe prijatelja koji se međusobno obvezuju na doživotnu podršku. Društveni kontakti dokazano pridonose zdravlju i sreći.

5. Uključite kretanje u svakodnevicu

U Plavim zonama ljudi ne idu u teretanu niti trče maratone, nego se kreću prirodno — rade u vrtu, hodaju, brinu o kući i dvorištu. I kratka šetnja nakon obroka može imati snažan učinak na zdravlje.

6. Dajte prednost snu i opuštanju

Nedostatak sna i stres ubrzavaju starenje. Stanovnici Plavih zona imaju rutine koje im pomažu da se opuste: od poslijepodnevnog odmora do molitve i druženja. Stručnjaci savjetuju da vrijeme za brigu o sebi treba zakazati jednako kao i svaku drugu obavezu.