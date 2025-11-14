Ne propustite: Grad Sinj organizira putovanje u Vukovar, evo što su poručili građanima

Grad Sinj organizira putovanje u Vukovar za Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Iz Grada su poslali obavijest građanima.

- Poštovani građani,

Obavještavamo sve koji su rezervirali svoje mjesto za putovanje u Vukovar povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i odavanja počasti Vukovaru i Škabrnji, da je polazak autobusa prijevoznika Mihaljević bus zakazan za ponedjeljak, 17. studenoga, u 22:00 sata s autobusnog kolodvora u Sinju.

Tijekom našeg putovanja sudjelovat ćemo u Koloni sjećanja, obići Vukovarski vodotoranj, posjetiti Ovčaru te položiti cvijeće i zapaliti svijeće na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Povratak je predviđen u utorak, 18. studenoga, u večernjim satima.

Svaki putnik bit će osobno obaviješten o svim detaljima kako bismo osigurali da spremno krenemo na ovo putovanje sjećanja, zajedništva i zahvalnosti - napisali su.