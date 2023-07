NE, OVO ŠTO STIŽE NIJE UOBIČAJENA LJETNA VRUĆINA! Upalio se crveni MeteoAlarm, u utorak će dio Dalmacije imati 40 ili više stupnjeva!

Ušli smo u drugi polovinu srpnja i klimatološkog ljeta, a iako su i zadnjih dana temperature bile vrlo visoke, najtopliji dani ove godine tek su ispred nas. Aktualno toplinski val u Dalmaciji će imati vrhunac sljedeća dva dana, osobito u utorak. Izrazito topla zračna masa sa sjevera Afrike pritječe prema Sredozemlju i jugoistočnoj Europi. Zbog toga će najviše na udaru ekstremnih vrućina biti Italija na čijem će jugu temperature zraka prelaziti 45°C.

Ni Dalmacija neće ostati pošteđena vrlo izražene vrućine pa će osobito u utorak najviše dnevne temperature u dijelu Zagore i doline Neretve dosezati, moguće i malo prijeći 40°C.

Danas nas očekuje vedro i vrlo vruće vrijeme. Noću tiho ili burin, danju će puhati većinom slab maestral, ali će popodne na moru biti umjerenog, ponegdje kratkotrajno pojačanog vjetra zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 17 do 22°C, uz obalu i na otocima od 23 do 28°C. Najviše dnevne temperature zraka od 33 do 40°C.

Utorak donosi vedro vrijeme i iznimno visoke temperature zraka. DHMZ je za utorak zbog izraženih vrućina za Dalmaciji izdao crveni, najviši stupanj za opasne vremenske prilike. Ujutro tiho ili burin, danju će puhati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak koji kasno popodne na moru može prolazno biti pojačan. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 18 do 23°C, uz obalu i na otocima od 24 do 29°C. Najviše dnevne temperature zraka od 34 do 41°C.

U srijedu i četvrtak bit će pretežno vedro i suho. Noću tiho ili slab burin, danju će puhati većinom slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 18 do 23°C, uz obalu i na otocima od 24 do 29°C. Najviše dnevne temperature zraka od 32 do 39°C.

U petak pretežno vedro. Popodne ponegdje uz granicu s BiH može prolazno biti povećane naoblake uz mogućnost slabog pljuska. Ujutro burin, danju maestral, a navečer će biti slabe do umjerene bure, jače podno Velebita. Temperature zraka bez veće promjene.

Vedro suho, vruće ili vrlo vruće bit će u dane vikenda. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Zadržat će se vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 31 do 37°C.