Ne krećite na put bez zimske opreme!

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri, kao ni u suprotnom smjeru, upozorili su jutros iz Hrvatski autokluba.

Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Na kolnicima ima ugaženog i razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura postoji i opasnost od poledice. Na terenu su ekipe zimske službe koje čiste i posipavaju ceste, no promet je na pojedinim dionicama usporen zbog vozila koja se kreću smanjenom brzinom.

Zabrane prometa zbog zimskih uvjeta

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisane zimske opreme, na cestama u Gorskom kotaru, Lici te na pojedinim dionicama u središnjoj Hrvatskoj. Među njima su i državne ceste DC1 na dionici Zagorje – Gračac – Knin te DC3 na pravcu Zdihovo – Delnice – Kikovica.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar, zbog čega su na snazi dodatne zabrane za pojedine skupine vozila. Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Povodom blagdana Sveta tri kralja, danas od 14 do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.