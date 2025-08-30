NE KONZUMIRAJTE U hrani iz Hrvatske otkrivene opasne bakterije

U hrani iz Hrvatske otkriveni su visoki udjeli bakterije koja je opasna za ljudsko zdravlje.

Kako su izvijestili iz europskog sustava za sigurnost hrane, u više uzoraka svježih školjki dagnji iz Hrvatske pronađene su visoke koncentracije bakterije Escherichia coli.

Velik udjel tih bakterija u dagnjama otkrili su slovenski inspektori službenom kontrolom na tamošnjem tržištu. Riječ je o svježim dagnjama u pakiranju od pet kilograma serije A210825 i datuma proizvodnje 21. kolovoza ove godine.

Proizvođač je obrt NIVIO iz Kaštelira u Istri. Dobavljač za Sloveniju je Kutter doo, Kozina, a dagnje su se prodavale u Ribarnici Vilim Jerman SP, Kopar. Zemlja podrijetla je Hrvatska.

Slovenska uprava za hranu navodi kako je utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli. Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju školjke i da ih vrate na mjesto kupnje.

Inače, bakterija Escherichia coli prisutna je u probavnom sustavu čovjeka, ali problem nastaje kad njihove 'kolonije' buknu na 'krivome' mjestu te postanu uzročnici nimalo bezazlenih infekcija. Najčešće uzrokuje infekciju mokraćnog i probavnog sustava.

No, epidemiolozi upozoravaju kako E. coli može uzrokovati i upalu žuči i pluća, meningitis kod novorođenčadi, ali i teške oblike sepse. Liječi se antibioticima. Najčešći simptomi zaraze su bolovi i grčevi u trbuhu te proljev, piše Danica.