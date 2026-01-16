Close Menu

Ne, do Dalmacije neće novi val značajne hladnoće tako skoro. Ipak, nešto se "kuha" krajem sljedećeg tjedna

Donosimo vikend prognozu vremena za sljedeće dane

Nakon hladne prve dekade siječnja, uslijedila je znatno toplija druga. Tako je bilo i tijekom jučerašnjeg dana kada su najviše dnevne temperature zraka dosezale natprosječnih 15 Celzijusovih stupnjeva.

Danas i sutra bit će bez promjene, ako isključimo porast naoblake krajem subote.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Uz obalu će puhati većinom slaba bura ili će biti tiho, a na moru slabo jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature od 2 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 10 do 16°C.

Pretežno sunčano će biti tijekom subote. Ipak, krajem dana postupno naoblačenje. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita navečer jaka s olujnim udarima. Zadržat će se toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 16°C.

Nedjelja će biti pretežno oblačna i većinom suha. Tek ponegdje može biti slabe rosulje, a nad otvorenim morem i slabe kiše. Puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka, a na otvorenom moru južnog i dijela srednjeg Jadrana umjereno jugo. Danju će biti malo hladnije u odnosu na prethodne dane, većinom od 7 do 13°C.

Općenito sljedeći tjedan donosi suho vrijeme, a bit će malo manje toplo nego ovih dana, osobito noću i ujutro. Pad temperature zraka bit će znatno izraženiji na kontinentu nego kod nas. Ipak, zimskih ciklona niti u sljedećem tjednu nema na vidiku. Ostaje vidjeti hoće li značajnije zahladiti u danima posljednjeg siječanjskog vikenda.

