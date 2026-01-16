Ne, do Dalmacije neće novi val značajne hladnoće tako skoro. Ipak, nešto se "kuha" krajem sljedećeg tjedna

Nakon hladne prve dekade siječnja, uslijedila je znatno toplija druga. Tako je bilo i tijekom jučerašnjeg dana kada su najviše dnevne temperature zraka dosezale natprosječnih 15 Celzijusovih stupnjeva.

Danas i sutra bit će bez promjene, ako isključimo porast naoblake krajem subote.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Uz obalu će puhati većinom slaba bura ili će biti tiho, a na moru slabo jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature od 2 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 10 do 16°C.

Pretežno sunčano će biti tijekom subote. Ipak, krajem dana postupno naoblačenje. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita navečer jaka s olujnim udarima. Zadržat će se toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 16°C.

Nedjelja će biti pretežno oblačna i većinom suha. Tek ponegdje može biti slabe rosulje, a nad otvorenim morem i slabe kiše. Puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka, a na otvorenom moru južnog i dijela srednjeg Jadrana umjereno jugo. Danju će biti malo hladnije u odnosu na prethodne dane, većinom od 7 do 13°C.

Općenito sljedeći tjedan donosi suho vrijeme, a bit će malo manje toplo nego ovih dana, osobito noću i ujutro. Pad temperature zraka bit će znatno izraženiji na kontinentu nego kod nas. Ipak, zimskih ciklona niti u sljedećem tjednu nema na vidiku. Ostaje vidjeti hoće li značajnije zahladiti u danima posljednjeg siječanjskog vikenda.