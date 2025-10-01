"Ne brini, dostojno sam je pokopao u grob za putnike": Konačno pokazan nakit "gospoje" koje godinama stala na tavanu župne kuće na Šolti

Na Šolti je prošlog vikenda održan Ilirikon, prva konferencija posvećena Ilirima. Sudionici su obišli ilirsku gradinu iznad Rogača i Velu Stražu iznad Gornjeg Sela, a program je na terenu zaokružila etno-glazbena izvedba Gorana Mikasa. Drugi dan donio je predavanja o glagoljici, „rotnim gomilama“, Baćini i ilirskom novcu, uz likovni segment Mirjane Drempetić Hanžić i Tihomora Ivančana – te iznenađenje koje je izazvalo najviše pažnje: pokazivanje prapovijesnog nakita pronađenog na Šolti.

Šetnja gomilama i uspon na najviši vrh otoka sjajan dodatak konferenciji. Na licu mjesta atmosferu je upotpunio Goran Mikas s gajdama, diplama i lijericom, vraćajući sudionike u imaginarij kakav se veže uz ilirske slojeve otočne kulturne povijesti.



U nastavku programa uslijedio je niz predavanja: Tomislav Beronić izložio je tezu o vezama ilirskog nakita i ranih znakova glagoljice; Natalija Princi otvorila je temu „rotných gomila“ i predaje o kamenovanju kralja Dmitra Zvonimira kraj Čavoglava; Andrija Pećar povezao je Baćinu, mrežu gradina i „bisere kraljice Teute“, dok je Božen Živaljić pokazao kako ilirske kovanice – od Balejevih srebrnjaka do daorskih izdanja – funkcioniraju kao vizualni manifest identiteta i političke moći. Vizualni segment Ilirikona obogatili su Mirjana Drempetić Hanžić i Tihomor Ivančan svojim radovima inspiriranima prapovijesnim motivima.

„Gospoja na šufitu“: priča o šoltanskom prapovijesnom nakitu

Najviše znatiželje izazvalo je pokazivanje prapovijesnog ženskog nakita pronađenog na Šolti, o kojem je za Dalmaciju Danas govorila Nataša Blagaić, predsjednica Općinskog vijeća Šolte. Prema njezinom svjedočenju, don Ante Škobalj je prilikom radova „na potezu od Grohota prema Stomorskoj“ u jednom tumulu naišao na kostur, uz koji su bile ukosnice/nakit, pretpostavljeno ženski. Nalaz je – svjestan opasnosti od devastacije – privremeno pohranio u župnoj kući.

„Nekoliko godina poslije, mještani su uređivali župnu kuću za novog župnika i na tavanu su pronašli – kako su rekli – ‘gospoju’ i njezin nakit“, kaže Blagaić. Potragu je pokrenula fotografija „prapovijesnog ženskog nakita“ u monografiji Šolte (1990.), a slučaj je povezala nakon što joj je jedan od sudionika uređenja kuće poslao fotografije istih predmeta. „Rekao mi je: ‘Ne brini, dostojno sam je pokopao u grob za putnike na svetištu u Gornjem Selu’. Mislim da će ovo istraživačima biti vrlo zanimljivo.“

Nalaz dodatno pojašnjava Ivo Alajbeg, gornjopoljski kroničar i sudionik obnove župne crkve: „Radi se o ilirskim ukosnicama. Nakon rekonstrukcije župne kuće, ‘gospoju’ sam položio u grob za putnike; ako bude potrebno stručno istraživanje, točno znam gdje se nalazi. Nakit je očišćen i vraćen svećeniku.“ Alajbeg navodi i ulomak keramike pronađen iznad tzv. Teutina dvora, kao i kameni uteg za mreže iz samoniklog maslinika. Po njemu, linija nalaza povezuje uvalu Senjska i područje Teutina dvora, dok su tumuli na širem potezu „na ravicama ili blagim uzvisinama“, što – kaže – dovodi u pitanje staru pretpostavku da je kostur iskopan isključivo tijekom cestovnog proširenja.

Nužna arheološka istraživanja

Priča o „gospoji sa šufita“ ilustrira koliko mali otočni nalazi mogu biti krhki, ali i znanstveno dragocjeni – pogotovo kada dolaze s lokacija bogatih tumulima i gradinama. Organizatori i sudionici Ilirikona naglašavaju da je sljedeći korak poticanje struke za sustavnim arheološkim istraživanjima.

Ilirikon je tako, već u svom prvom izdanju, pokazao što znači povezati teren, znanost, umjetnost i zajednicu: jedan vikend na Šolti bio je dovoljan da se – uz predavanja i obilazak – pokrene i priča koja bi mogla dodati novu kariku u prapovijesni mozaik otoka. Rezultat? Više pitanja, ali i jasniji putokaz: sustavna istraživanja, čuvanje nalaza i njihova javna interpretacija kao temelj održivog kulturnog turizma i lokalnog identiteta.