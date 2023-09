NBA zvijezda komentirala slučaj Denisa Buntića: "Nikad nije kasno"

Proslavljeni hrvatski rukometaš Denis Buntić uhićen je zbog nasilja u obitelji i posjedovanja veće količine oružja, što je duboko potreslo Hrvatsku i zemlje u susjedstvu.

Osim bivše hrvatske atletičarke Ivane Brkljačić oglasila se i zvijezda NBA lige Jusuf Nurkić, koji je ostao zgrožen slučajem. Osudio je ponašanje bivšeg rukometaša i poslao snažnu poruku:

"Nikad nije kasno! Prijavite, ne dopustite nasilje nad svojim najmilijima. Ljubav nema granice!" poručio je Nurkić te podijelio intervju Buntićeve supruge za Dnevnik Nove TV u kojem je ispričala potresne detalje cijelog slučaja:

"Već godinama to trpim, ali nikad nije bilo u ovolikoj mjeri, bilo je modrica na oku, jedan, dva, tri udarca, ovo je bilo do kraja. Da ja nisam uspjela pobjeći u jednom trenutku kad se on okrenuo, vjerojatno gledajući što će uzeti, čim će me dokrajčiti... Ja sam podigla rolete i pobjegla iz kuće. Denis je bio pod utjecajem alkohola, nenormalnim utjecajem alkohola", kazala je Buntićeva supruga.

Nakon što Buntiću nije određen pritvor, već mjere zabrane, supruga koja je nasilje prijavila tvrdi da na općinskom sudu u Ljubuškom Buntić ima obiteljske veze, a upravo je sud za Dnevnik Nove TV potvrdio da je Buntićeva majka ondje zaista zaposlena, javlja Gol.hr.

Ovo nije prvi put da se Nurkić oglašava na temu nasilja u obitelji, aktivno se bori protiv toga i sve poziva da prijavljuju takve slučajeve. Nažalost, i sam je doživio obiteljsko nasilje, o čemu je javno progovorio u nekoliko navrata.

Nedavno se oženio u Dubrovniku, a na vlastitu svadbu nije htio pozvati oca jer je godinama fizički zlostavljao njegovu majku.