Close Menu

Navodno su Plenković i Zurovac popili kavu. Što to znači?

Možda stižu neke promjene
Andrej Plenković

Sutra bi javnost napokon trebala saznati koliko ruku ima saborska većina, a presudnu ulogu mogao bi imati gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Kako neslužbeno doznaju 24sata, premijer Plenković i prvi čovjek Svete Nedelje imali su susret.

"Popili su kavu, a je li dio većine to će on reći, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno", rekli su iz Vlade za 24sata.

Zurovec dodaje da će se oko svega sutra oglasiti. 

Takvim ishodom, Plenkoviću više ne bi trebao Dario Hrebak iz HSLS-a. Zurovec je nedavno dao naslutiti da je spreman pridružiti se vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0