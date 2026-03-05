Navodno su Plenković i Zurovac popili kavu. Što to znači?

Sutra bi javnost napokon trebala saznati koliko ruku ima saborska većina, a presudnu ulogu mogao bi imati gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Kako neslužbeno doznaju 24sata, premijer Plenković i prvi čovjek Svete Nedelje imali su susret.

"Popili su kavu, a je li dio većine to će on reći, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno", rekli su iz Vlade za 24sata.

Zurovec dodaje da će se oko svega sutra oglasiti.

Takvim ishodom, Plenkoviću više ne bi trebao Dario Hrebak iz HSLS-a. Zurovec je nedavno dao naslutiti da je spreman pridružiti se vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.