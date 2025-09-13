Navijači Varaždina skandirali: 'Bit će Hajduk ku**c šampion'

Nogometaši Varaždina furiozno su otvorili dvoboj šestog kola SuperSport HNL-a. Već u prvih deset minuta postigli su dva pogotka i nakon 40 minuta igre vode 2:0 protiv Hajduka.

U petoj minuti Aleksa Latković zatresao je mrežu za 1:0, a samo tri minute kasnije domaći su stigli do povećanja prednosti nakon autogola Ivice Ivušića.

Tribine su takav start dočekale euforično. Navijači su skakali od sreće i skandirali: "Bit će Hajduk kuac šampion"*, što se moglo čuti i prošle sezone.