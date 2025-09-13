Varaždin – Hajduk 2-0: Bijeli se raspali na samom početku utakmice

Nakon reprezentativne pauze u sklopu šestog kola Hajduk SuperSport HNL-a Hajduk od 17 sati gostuje kod Varaždina. Splićani su nakon pet odigranih utakmica na 13 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo, dok je Varaždin trenutno četvrti s osam bodova manje. Kod Bijelih su se Bamba i Pajaziti našli na klupi, a Almena je debitirao.

Prva je prilika pripala Melnjaku čiji je volej iz 3. minute otišao preko gola.

U 5. minuti domaćini su poveli nakon sjajne, školske akcije. Latković je pravovremeno popratio ubačaj Tavaresa na pet metara za 1:0. Valja napomenuti da se sudac nije oglasio na igranje ruke Marine u početku akcije. Bijeli se nisu ni sabrali, a Tavares je opet šokirao vratara Ivušića kojemu na dušu ide Varaždinov gol za 2:0 u 8. minuti.

U 12. minuti domaćini su dobili priliku iz sjajne pozicije iz slobodna udarca, ali Tavaresov je pokušaj završio u živom zidu. U 13. minuti gotovo 3:0, Ivušić je praktički iščupao Boršićev udarac iz gola. U 18. minuti Raçi je zbog oštra starta zaradio žuti karton. U 23. minuti Livaja je pokušao iz daljine, ali nedovoljno jako da omete Zeleniku. Melnjak je tri minute kasnije dobro naciljao Pukštasovu glavu, ali njegov je pokušaj završio u Zelenikinim rukama. Raçi je u 28. minuti nakon naguravanja s Mamutom bio na rubu drugog žutog kartona, ali sudac ga je ipak samo upozorio pa Hajduk nije ostao bez njegovih dobrih dijagonala.

Mladenovski je u 30. minuti gotovo zabio izuzetno efektan autogol. U 34. minuti Boršić je pokušao bombastičnim udarcem iz daljine, ali otišao je pored vratnice. Varaždin je u 36. minuti došao pred Hajdukov gol, ali izostao je završni udarac. Dvije minute kasnije Krovinović je uposlio Livaju, ali Ba je odlično reagirao, a u nastavku je Karačić loše pucao. Livaja je u 44. minuti oštro zapucao u okvir Varaždinova gola, ali samo do dobro postavljenog Zelenike. U prvoj minuti nadoknade Livaja je prošao svoje čuvare i izborio udarac iz kuta. Krovinović je ubacio na prvu vratnicu, Sigur je u gužvi pao nakon udarca, bez reakcije suca Kolarića, a Varaždin je naposljetku krenuo u kontru od koje nije bilo ništa. Šokantan početak i 2:0 s kojima se ide na poluvrijeme.

VARAŽDIN: Zelenika, Maglica, Mladenovski, Ba, Boršić, Marina, Belcar, Abdullazada, Latković, Tavares, Mamut

Klupa: Silić, Bočkaj, Jovanov, Škaričić, Punčec, Tepšić, Barać, Puclin, Lesjak, Vuk, Dabro, Antunović.

HAJDUK: Ivušić, Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak, Sigur, Krovinović, Pukštas, Šego, Almena, Livaja. Klupa: Silić, Pocrnjić, Gonzalez, Pajaziti, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Mlačić, Bamba, Hrgović, Durdov.

