Navijači Hajduka ogorčeni: "Lako je nama gubit kad smo naučili"

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.
Navijači Hajduka nisu zadovoljni predstavom svojih igrača, a to su pokazali i na društvenim mrežama:
"Šarlija najsrčaniji danas, a ostatak neka idući put dođe na utakmicu."
"Lako je nama gubit kad smo naučili."
"Napravili od Livaje malog Boga, on jadan sve jadniji kao i hrabri Krovinović."
"Pobijedio bolji. Ograničena smo ekipa i nema tu šta. Ne može ovdje ni sir Alex Ferguson pomoći."
"Idite hitno u Zagreb po Carevića."
"Čekamo video izvještaj suđenja. Nebitan nam je rezultat."
"Još 2 tekme i gase se komentari."
Moja reakcija na članak je...
2
6
1
0
0
0
0