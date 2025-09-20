Navijači Hajduka ogorčeni: "Lako je nama gubit kad smo naučili"

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Navijači Hajduka nisu zadovoljni predstavom svojih igrača, a to su pokazali i na društvenim mrežama:

"Šarlija najsrčaniji danas, a ostatak neka idući put dođe na utakmicu."

"Lako je nama gubit kad smo naučili."

"Napravili od Livaje malog Boga, on jadan sve jadniji kao i hrabri Krovinović."

"Pobijedio bolji. Ograničena smo ekipa i nema tu šta. Ne može ovdje ni sir Alex Ferguson pomoći."

"Idite hitno u Zagreb po Carevića."

"Čekamo video izvještaj suđenja. Nebitan nam je rezultat."

"Još 2 tekme i gase se komentari."