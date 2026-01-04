Navijač preminuo poslije hitne liječničke intervencije na stadionu

Velika tuga zavila je redove engleskog prvoligaša Leeds Uniteda nakon što je klub potvrdio kako je jedan njihov navijač preminuo uslijed hitne medicinske intervencije prije početka utakmice protiv Manchester Uniteda.

Tragičan događaj dogodio se neposredno prije utakmice na Elland Roadu, a klub je nakon susreta objavio priopćenje:

“Leeds United sa žalošću potvrđuje da je jedan navijač preminuo nakon medicinske intervencije koja se dogodila neposredno prije današnje utakmice. Misli svih u klubu su uz obitelj i prijatelje preminulog u ovom iznimno teškom trenutku.”

Crni dani za navijače u Premier ligi

Ova vijest dolazi samo dan nakon što je Sheffield United također potvrdio smrt navijača koji se srušio na utakmici protiv Leicestera, dok je i susret Fulhama i Liverpoola bio odgođen za 15 minuta zbog sličnog hitnog slučaja na tribinama.

Što se tiče same utakmice, Leeds i Manchester United remizirali su 1:1. Domaćin je poveo preko Brendena Aaronsona, ali je samo tri minute kasnije Matheus Cunha izjednačio na asistenciju Zirkzeea.

Leeds je ovim rezultatom produžio niz bez poraza na sedam utakmica i sada ima osam bodova prednosti ispred zone ispadanja, dok Manchester United i dalje nije izgubio na Elland Roadu još od rujna 2002. godine, piše Gol.hr.