Navigacija Hrvate u Hercegovini navela na jako opasnu dionicu, jedva se izvukli

Zbog obilnih snježnih padalina i teških zimskih uvjeta, cesta Rujište – Konjic u BiH trenutno je neprohodna, a jučer je na ovom području zabilježena još jedna akcija spašavanja.

Kako je priopćila Gorska služba spašavanja Prenj, njihovi članovi primili su poziv u pomoć nakon što se putničko vozilo u vlasništvu hrvatskih državljana zaglavilo u snijegu ispod planine Prenj, na nekategoriziranoj cesti između Rujišta i Konjica.

Prema dostupnim informacijama, navigacija je vozače uputila najkraćim putem od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do izuzetno opasne zimske dionice koja nije sigurna za promet u ovim vremenskim uvjetima. Spasioci su, uz angažman terenskih vozila i veliki napor na terenu, uspjeli izvući zaglavljeno vozilo i pomoći putnicima, piše Hercegovina.in.