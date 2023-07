NAVALA NA ULAZNICE Od početka prodaje veliki redovi, Poljud će u nedjelju biti pun!

Nogometaši Hajduka će, nakon pobjede u Maksimiru, na Poljudu u nedjelju 30. srpnja s početkom u 21:05 sati protiv Rijeke igrati susret 2. kola SuperSport HNL. Prva je to službena utakmica Bijelih na Poljudu u novoj natjecateljskoj sezoni. Prodaja ulaznica za taj dvoboj započinje u ponedjeljak u 10 sati.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kao što je i najavljeno prilikom prodaje pretplata, cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice u aktualnoj sezoni bit će povećane te se samom tom činjenicom još više isplati biti pretplatnik. Hajduk nije mijenjao cijene pretplata u odnosu na prošlu sezonu. Do sada je prodano gotovo 11.000 pretplata, a broj pretplatnika je na današnji dan gotovo 30% veći u odnosu na prošlu sezonu, otkrivaju iz HNK Hajduk Split.

Sudeći po redovima, Poljud će biti dupkom pun. Od početka prodaje stvorili su se veliki redovi kod prodajnih mjesta. Uz već prodane pretplate, sigurno možemo brzo očekivati vijest da je poljudska ljepotica rasprodana.

Pogledajte fotogaleriju:

"Red" i za online kupnju

U ovim trenutima teško je doći i do karte online putem. Velik je red čekanja, a izgleda da je i na ovom polju napravljen pomak.

Ranije bi se neuspješno pokušavala uzeti karta, a sada je Hajdukova služba napravila tako da imate obavijest koliko vam je potrebno vremena za kupnju karte.

Pogledajte kako to izgleda: