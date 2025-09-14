"Nautičari se sidre gdje stignu i čupaju morsku travu. Nitko im ništa ne može, ali ovo bi nas trebalo zabrinuti"

Desetljećima se nautičari sidre posvuda, u svaku uvalu, uz gotovo svaku plažu, oštećujući pritom namjerno ili ne, prirodni okoliš koji je teško ili potpuno nenadoknadiv, a to je morska trava, posidonija.

- Pratim vaš rad i zalaganje da temama o kojima pišete bar malo pomognete očuvanju ove naše lijepe Dalmacije. Pa ukoliko možete, molim da bar pisanjem potaknete vlasti da povedu brigu o okolišu. Naime, cijelo ljeto, a tako je godinama, jedrilice se sidre u uvali Vučine i mjestu Žuljana rujući po posidoniji uništavajući je bez milosti. Slika koju smo snimili sinoć i koju šaljem u prilogu potakla me na ovaj mail, a na fotografijama kojima reklamiramo naše ljepote jedrilica ima bezbroj. Zahvaljujem unaprijed, nadajući se da će vlasti nešto poduzeti i isto provoditi - javlja jedna čitateljica Morskog.hr.

- Nek' se vidi da mu nitko ništa ne može, ovo je očito uništavanje posidonije. Ovo je ispod kampa Labadusa, a ovih petnaestak brodova dolazi svaki dan s otoka Krknjaša Velog i Malog, vjerojatno se tamo sidre - poručuje drugi čitatelj.

Gdje je sidrenje u Jadranu zabranjeno?

Sidrenje je u Jadranu zabranjeno na nekoliko mjesta, osobito na livadama morske cvjetnice posidonije, koje su strogo zaštićena prirodna staništa. Zabranjeno je sidrenje izvan lokacija koje su za to određene prostornim planom ili aktima nadležnih državnih tijela. Konkretno:

Sidrenje je zabranjeno na područjima gdje rastu livade posidonije, jer sidrenje nanosi velike štete tom osjetljivom ekosustavu.

Zabrana vrijedi posebno za veća plovila jer njihova sidra razaraju morske livade.

U Hrvatskoj su neka područja za sidrenje regulirana i označena kao službena sidrišta koja ne diraju posidoniju, poput onih u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je izradila plan sidrišta s ekološkom zaštitom.

Sidrenje je također zabranjeno blizu plaža i kupališta u određenim zonama (primjerice 150 metara od obale u kupališnim zonama).

Postoje i zabrane u morskim zaštićenim područjima i parkovima prirode diljem Jadrana gdje su prirodni resursi posebno zaštićeni.

Zabranu sidrenja u livadama posidonije i drugim zaštićenim područjima u Jadranu u Hrvatskoj uređuju sljedeći pravilnici i zakoni:

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru (NN 52/2025) jasno propisuje zabranu sidrenja u akvatorijima gdje je to označeno službenim publikacijama i kartama, što uključuje zaštićena staništa poput livada posidonije. Također zabranjuje vezivanje plovila za obalnu vegetaciju i sidrenje u kupališnim zonama s ograničenjima udaljenosti od obale.

Zakon o zaštiti prirode štiti posidoniju kao strogo zaštićenu vrstu, uz isticanje njezine uloge u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000. Sidrenje u livadama posidonije smatra se štetnom aktivnošću i protivno je ovom zakonu i njegovim provedbenim aktima.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama također podrazumijeva zaštitu pomorskog dobra, uključujući i morske livade posidonije, kojim se uređuju pravila pristupa i ograničenja sidrenja i priveza.

Novi Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe dodatno sankcionira sidrenje na zabranjenim područjima, vezivanje za obalnu vegetaciju i ometanje plovidbe, čime se direktno štiti morski okoliš i osjetljiva staništa poput posidonije.

Ukratko, sidriti se smije samo na mjestima predviđenim pravilnicima i prostornim planovima koji štite prirodu, dok je sidrenje na livadama posidonije i drugim zaštićenim područjima strogo zabranjeno i kažnjivo.

Za obnovu livada posidonije trebaju stoljeća!

Razlog je taj što se sidro i sidreni lanac povlače po morskom dnu, čupajući i kidajući korijen posidonije. Ta oštećenja predstavljaju gotovo nemoguću misiju za za oporavak jer posidonija raste sporo, a obnova uništnih čitavih livada može potrajati i više stoljeća.

Posidonija je ključna za zaštitu obale od erozije, skladištenje ugljika i podršku velikom broju morskih organizama, pa je njeno uništavanje ozbiljna prijetnja ekosustavu. Sidrenje velikih plovila je između glavnih uzročnika gubitka preko 30% površina posidonije u Sredozemlju u posljednjih nekoliko desetljeća. Osim izravnog fizičkog uništenja, sidrenje doprinosi i širenju invazivnih vrsta koje dodatno ugrožavaju livade posidonije.