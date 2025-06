Nataša Reić objavljuje “Kada Ljubav Nestane” uz veliku podršku grupe Dalmatino: „Ona zaslužuje biti u visinama!“

Nataša Reić ponovno nastupa na Splitskom festivalu s pjesmom “Kada Ljubav Nestane” nakon prošlogodišnje Brončane periske! Grupa Dalmatino daje veliku podršku Nataši kao članici njihovog dugogodišnjeg pratećeg benda Pink Panther. Singl prati impresivan videospot koji je radio Toni Lekić Visuals, sniman u Beču.

Nakon osvojene Brončane periske na Splitskom festivalu 2024. godine te brojnih pohvala i podrške velikih imena s naše scene za pjesmu “Ljubav Bez Imena”, splitska kantautorica iznimnog vokala Nataša Reić predstavlja novi emotivni singl ''Kada Ljubav Nestane'' s kojim će ponovno stupiti na splitsku pozornicu.

''Kada ljubav nestane'' priča o životnom trenutku kojeg su svi zapravo barem jednom doživjeli - bili tužni, a puni ljubavi i osjećali se kao da se svijet srušio, a Natašu je inspirirao upravo jedan takav trenutak boli.

“Kolega Ivan Komić i ja smo napravili još jednu baladu koja, kao i uvijek, priča o ljubavi - to je za mene neiscrpan izvor melodija, ideja, stihova, dok je završni mastering izašao iz studija iskusnog Tomislava Mrduljaša koji je producent cijelog nadolazećeg albuma.” rekla je Nataša o pjesmi.

Brojne suradnje s poznatim imenima domaće glazbene scene obilježile su Natašin glazbeni put. Osim što je provela više od 15 godina u bendu s Doris Dragović, pjevala je i sa Zoricom Kondžom, Oliverom, Alenom Nižetićem, Giulianom te mnogim drugim legendama hrvatske glazbe.

Nataša je od 2015. godine frontwoman benda Pink Panther, dugogodišnjeg pratitelja omiljene grupe Dalmatino, koja podržava njezin iskorak u solo karijeru, kao i njen autorski rad, a žele joj puno uspjeha na nadolazećem Splitskom festivalu gdje će predstaviti svoju prekrasnu pjesmu.

„Pjesma je krasna. Najbolja do sada. Mi itekako podržavamo nju i njezin rad i želimo joj sve najbolje u karijeri. Nadamo se da će se ta karijera vinuti u visine jer ona to zaslužuje, svojom ljudskom dobrotom, ali i profesionalno, svojim glazbenim kvalitetama. Nadamo se da će joj se taj skok u visine dogoditi što prije, a iz osobnog iskustva znamo da je za to potrebno puno godina jer se nama to dogodilo nakon puno godina, a i ljudima koje znamo. Srećom Nataša je strpljiva i zna kako treba u ovom poslu. Mi joj želimo svaku sreću!“ rekao je Zdravko Sunara iz benda Dalmatino.

Nataša uz novi singl također donosi i maestralan prateći videospot, kojeg potpisuje vrhunski redatelj Toni Lekić Visuals. Spot je sniman u Beču na nekoliko impresivnih lokacija - dvorac Hunyadi, Husarentempel (Hram Snova) te jezeru Neusiedl am See, idilično dočaravajući glazbeno ozračje i tekst pjesme. Nataša se uvelike zahvaljuje Milošu Miljkoviću na glumi, kao i Cory Productionu za ustupljeni studio te upravi dvorca Hunyadi na gostoprimstvu.

“S pjesmom ‘Ljubav Bez Imena’ probili smo led, a sad je došla nova. Uvijek nastojim pomicati granice, uz podršku mog odličnog tima iz Dancing Beara, a ovog puta smo otišli korak dalje i spot snimali u predivnom gradu Beču, austrijskom dragulju koji krije predivne dvorce i antičke spomenike. Spot, iza kojeg stoji Toni Lekić Visuals, bit će moj poklon publici i gledateljima. Publika je ta bez koje ovo sve ništa ne vrijedi - ako se netko raznježi na spot, glazba mu izmami osjećaj ili zapamti refren i pjevuši ga putem, ne postoji veća nagrada od toga.” Kazala je Nataša.

“Kada Ljubav Nestane” je snažna balada koja kroz intiman tekst i raskošnu glazbenu produkciju progovara o tišini nakon ljubavi — onoj koja dolazi kada riječi prestanu imati smisla, a sjećanja ostanu jedini trag nekadašnje bliskosti.

“Vidimo se i ovo ljeto na Splitskom festivalu gdje ću ‘Kada Ljubav Nestane’ premijerno otpjevati uživo!”, poručila je Nataša.

Novi singl "Kada Ljubav Nestane" pronađite na svim streaming servisima ovdje. Natašu Reić pratite putem njezinog Instagram profila.