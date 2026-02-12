Nastupili svi polufinalisti. Tko će u finale Dore?

Iza nas je prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a bila je to večer puna glazbe i uzbuđenja.

Na pozornicu u Zagrebu stali su prvi natjecatelji koji su pokušali osvojiti publiku i osigurati mjesto u velikom finalu. Vidjeli smo tko se istaknuo nastupom, a tko je već postao favorit.

U prvom polufinalu vidjeli smo 12 nastupa, a natjecateljsku večer zaključile su najveće favoritkinje ovogodišnje Dore - ansambl LELEK. Svojim efektnim nastupom pokazale su snagu da su spremne za Eurosong, piše Dnevnik.hr.

Kao jedan od favorita ističe se ansambl Lelek. Prošle godine predstavile su se prvi put na Dori i zauzele četvrto mjesto. Hoće li Lelek predstavljati Hrvatsku u Beču, tek ćemo vidjeti.