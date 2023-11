NASTUP ZA NAJEŽITI SE Zgodna Splićanka u srpskom showu dirljivom izvedbom rasplakala je žiri

Na izvedbu mlade Splićanke Đane Smajo žiri IDJ glazbenog showa nije mogao suzdržati suze.

Splitska pjevačica Đana Smajo ne prestaje oduševljavati u srpskom showu ''IDJ Show''.

Zbog njezine emotivne izvedbe pjesme ''Ne kuni me majko'', rasplakali su se članovi žirija, ali i brojni gledatelji showa i oni koji su njen nastup vidjeli na društvenim mrežama.

Njezin nastup objavljen je i na TikTok stranici tog showa, a u samo nekoliko sati uspjela je prikupiti hrpu pozitivnih reakcija.

''Bravo djevojko, naježila sam se'', ''Najbolja, koje emocije'', ''Bez teksta ostadoh'', ''Svaka čast'', samo su neki od brojnih komentara.

A posebno je svima zapelo za oko to što je uspjela rasplakati i dva člana žirija, pjevačicu Natašu Bekvalac i pjevača Relju Popovića.

Nakon samo nekoliko otpjevanih stihova, Relja je sagnuo glavu i jecao na pjesmu, a ni Nataša nije skrivala emocije brisajući suze.

Đana je domaću publiku oduševila na Dori 2020. godine s pjesmom "One", koja joj je otvorila put prema glazbenoj karijeri, a tada joj je bilo smo 17 godina.

"Tamo je bilo malo znate problema, ja sam se pripala na početku, puste probe, ali na kraju je sve ispalo kako treba. I onda kad sam izašla nekako sam si rekla sad je to to i moraš dat sve od sebe, ne smiješ falit, samo nemoj pasti, haha", ispričala je Đana za IN Magazin.

I to se na sreću nije dogodilo, njezin nastup je prošao itekako zapažen i te je godine na Dori završila na visokom sedmom mjestu.

Njezin glazbeni put krenuo je još dok je bila malena djevojčica, a prvi nastup neće nikada zaboravit.

"To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam 9 godina. Ja sam bila mala i nisam znala je li znam pjevat ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu", ispričala je, a kako je tada izgledala, pogledajte u našoj galeriji.

Đanina velika podrška je pjevačica Albina, koja joj je bliska prijateljica i s kojom je ove godine snimila i duet "Žar".